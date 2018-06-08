В Иркутской области около 250 человек воспользовались «лесной амнистией»

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области около 250 человек воспользовались так называемым законом «о лесной амнистии».

Как напоминают в пресс-службе управления Росреестра по Иркутской области, закон № 280-ФЗ вступил в силу 11 августа 2017 года.

Сейчас один и тот же земельный участок согласно Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН) может относиться к сельхозземлям, выделенным под СНТ, а согласно государственному лесному реестру (ГЛР) – к лесному фонду. По данным министерства имущественных отношений Иркутской области, несоответствие сведений ЕГРН и лесного реестра выявлено более чем у 25 тысяч участков, расположенных в регионе, большая часть из которых (около 22 тысяч) находится в Иркутском районе. В такой же ситуации оказались владельцы земельных участков в Шелеховском и Слюдянском районах.

Помимо этого, существуют так называемые «скрытые» пересечения, которые могут быть выявлены только при внесении в ЕГРН сведений о границах таких участков. Несоответствие сведений привело к нарушению имущественных прав жителей региона.

Закон о «лесной амнистии» защищает права добросовестных граждан, границы земельных участков которых пересекаются с границами лесных участков. В качестве решения этой проблемы он устанавливает приоритет сведений, содержащихся в ЕГРН, а также правоустанавливающих документов, что позволяет сохранить соответствующие земельные участки за их владельцами. Это становится основой защиты прав собственности, возникших до 1 января 2016 года. В то же время, законом предусмотрен механизм защиты от незаконной передачи в частную собственность земель лесного фонда, принадлежащих РФ.

В результате применения закона, по состоянию на 1 июня, в ЕГРН исправлены сведения в отношении порядка двух тысяч участков, расположенных в Иркутской области. Из них в отношении 245 участков – по заявлению правообладателей, 1762 – по решению управления.