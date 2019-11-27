В Иркутской области оплатили больше четырех тысяч свидетельств на покупку жилья пострадавшим от наводнения

Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Четыре тысячи 32 семьи, состоящие из 10 тысяч 749 человек, в Иркутской области, пострадавшие от наводнения, приобрели новое жилье взамен утраченного. Об этом пишет пресс-служба губернатора со ссылкой на министра соцразвития, опеки и попечительства Владимира Родионова.

– На 26 ноября 2019 года оплата произведена по 4032 свидетельствам на сумму 11,8 млрд рублей, в том числе 3339 свидетельств на 9,69 млрд рублей из средств федерального бюджета, 693 свидетельства на 2,19 млрд рублей из средств областного бюджета. Всего заявили о праве на социальную выплату 6708 семей, выдано 6544 свидетельства, без учета 394 аннулированных свидетельств по причине отказов заявителей, которые намерены увеличить через суд состав семьи или площадь утраченного помещения, – уточнил Владимир Родионов.

Люди, которые получили сертификаты, но еще не определились с покупкой жилья, снимают квартиры. Стоимость арендной платы, не более 12 тысяч рублей, им компенсируют за счет средств областного бюджета. Кроме того, в пунктах долговременного размещения сейчас проживают 104 человека.