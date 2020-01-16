В Иркутской области памятники, связанные с Великой Отечественной войной, ставят на кадастровый учет

Иркутск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Территория объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс «Вечный огонь» в Иркутске в 2019 году внесена в Единый государственный реестр недвижимости.

Как сообщает пресс-служба кадастровой палаты по Иркутской области, этот памятник посвящен боевым и трудовым подвигам иркутян в годы Великой Отечественной войны и сооружен по инициативе Иркутского горисполкома и горкома КПСС в 1975 году на улице Нижняя Набережная.

Также в конце 2019 года в Иркутске в реестр недвижимости внесена территория еще одного объекта, относящегося к периоду Великой Отечественной войны, – «Место захоронения воинов, умерших от ран в госпиталях Иркутска в 1941-1945 годах». Этот мемориал находится на Лисихинском кладбище и также относится к объектам культуры регионального значения.

Напомним, в ноябре 2019 года официально объявлен старт Года памяти и славы, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области направляет в орган регистрации прав документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Так сведения об этих объектах вносятся в реестр недвижимости», – поясняют эксперты кадастровой палаты.