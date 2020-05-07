Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области почти готова концепция сохранения памятников деревянного зодчества. Документ создают по поручению исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Как сообщает пресс-служба главы региона, проведены встречи с членами рабочей группы, в составе которой - представители правительства Иркутской области и Общественной палаты региона, администрации Иркутска, Общероссийского народного фронта, религиозных конфессий, Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, депутаты Законодательного собрания. Для соблюдения мер безопасности во время пандемии коронавирусной инфекции на каждую встречу приглашаются по два-четыре человека.

Одним из главных вопросов является участие региона в федеральных программах по восстановлению деревянных памятников истории и культуры. Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов отметил, что сейчас нет ни одной программы, направленной исключительно на это. Памятники, которые находятся в государственной и муниципальной собственности, можно отреставрировать в рамках других программ, например, капитального ремонта действующих учреждений. Этот способ применен при реставрации Дома литераторов в Иркутске, Дома Европы, усадьбы Сукачева и других объектов. Однако на эти цели не привлекали средства федерального бюджета. В проект концепции сохранения памятников деревянного зодчества включены предложения для корректировки действующих федеральных проектов, реализуемых в рамках национального проекта «Культура».

Для неиспользуемых памятников истории и культуры, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, проект концепции предусматривает передачу объекта инвесторам для реставрации на условиях льготной арендной платы на срок до 49 лет. Для внедрения и использования этого механизма необходимо провести корректировку регионального и местного законодательства.

– Разработка проекта концепции сохранения памятников деревянного зодчества позволила всем участникам рабочей группы обсудить острые моменты и выйти с предложениями, которые могут стать реально действующими механизмами восстановления памятников истории и культуры. В нашем регионе четыре тысячи памятников деревянного зодчества. Это 28% от общего количества таких объектов Российской Федерации. Общими усилиями мы сделаем так, чтобы эти объекты могли стать жемчужинами нашего региона, – сказал Виталий Соколов.

В ближайшие дни завершится подготовка проекта концепции. Он будет направлен на согласование членам рабочей группы, затем представлен для общего обсуждения на сайте службы, а также вынесен на сессию Законодательного собрания Иркутской области. Направить концепцию в правительство Российской Федерации планируется в июне.