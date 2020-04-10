В Иркутской области пострадавшим в наводнении садоводам дадут бесплатные участки для огородов

Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Членам СНТ и ДНТ, пострадавшим от наводнения летом 2019 года, планируют предоставить бесплатно земельные участки под огороды взамен подтопленных. Об этом 9 апреля на заседании комитета по природопользованию и сельскому хозяйству ЗС Иркутской области рассказала и.о. министра имущественных отношений региона Марина Быргазова. Чтобы получить бесплатно участок, находящийся в муниципальной или государственной собственности, необходимо будет прекратить членство в садоводческом или огородническом некоммерческом товариществе, отказаться от права на садовый или огородный земельный участок, расположенный в границах подтопленных зон. Также на эту меру поддержки смогут рассчитывать те, кто во время наводнения потерял жильё, и уже приобрёл по сертификатам новые квартиры в многоквартирных домах, либо им предоставили помещения в многоквартирном доме из государственного жилищного фонда Иркутской области. – Проект закона предусматривает, что данные граждане должны отказаться от прав на земельный участок, расположенный в границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, и прекратить права на расположенное на этом затопленном земельном участке утраченное жилое помещение от наводнения, – отметила Марина Быргазова. Площадь участков, которые будут бесплатно предоставлять людям, – от 4 до 20 соток. Площадь конкретного участка будет определяться, исходя из возможности муниципального или государственного фонда. По информации и.о министра, в Тулуне во время паводка пострадали 373 садоводческих участка. Для садоводств уже подготовлены два участка 39,2 га и 29,6 га. В Тулунском районе потребности в бесплатных участках нет, поскольку муниципалитет уже предоставляет участки сразу же под строительство домов. В Нижнеудинском пострадал один участок, под садоводства запланирована площадка 8 га. В Чунском районе точных цифр не сообщили, но заявили, что свободные участки для предоставления взамен пострадавших есть. В Тайшетском районе подтопило четыре участка. Сейчас служба архитектуры Иркутской области ведёт работу по изменению схемы территориального планирования. Отметим, инициатива родилась, поскольку в январе 2020 года с такой просьбой обратились пострадавшие от стихии 415 членов восьми садоводческих товариществ из Тулуна, Тайшетского, Нижнеудинского, Чунского районов. Вопрос предоставления бесплатных участков для тех, кто переехал не в многоквартирный дом, а в индивидуальный, является предметом отдельного законопроекта, отметила и.о. министра. – Этот законопроект прошёл правовое управление, затем его передают в прокуратуру. В ближайшее время его внесём в Законодательное собрание, – сказала она. Депутат Наталья Дикусарова отметила, что надзорный орган должен как можно быстрее рассмотреть документ, поскольку многие люди, переехавшие именно в частные дома, фактически кормятся именно от подсобного хозяйства. И сейчас находятся в подвешенном состоянии. Представитель губернатора в Заксобрании Роман Буянов пообещал внести законопроект в парламент уже 13 апреля. Что касается индивидуального жилищного строительства, то, по информации Марины Быргазовой, в Тулуне предусмотрено под него две очереди в микрорайоне Берёзовый. Это почти 800 участков. В Нижнеудинском районе предусмотрены 64 участка в посёлке Вознесенский, 35 площадок в посёлке Мельница, 10 участков в селе Порог, 14 – в селе Алыгджер, а также более 700 площадок в самом Нижнеудинске. Больше ста человек уже получили такие участки из земель областной собственности. Администрации Тулунского, Чунского районов сообщили в Минимущества, что участки под частные дома также есть. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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