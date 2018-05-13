В Иркутской области приостановлена работа 15 торговых центров

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Работа 15 торговых центров приостановлена в Иркутской области после проведенных проверок, из них семь расположены в региональном центре.

Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов на заседании комитета по предпринимательству в сфере торговли, услуг и общественного питания при Торгово-промышленной палате Восточной Сибири. Как сообщает пресс-служба ТПП ВС, в совещании приняли участие руководитель Управления федеральной службы судебных приставов Теймур Магомедов, представители прокуратуры Иркутской области, предприниматели.

Валентин Нелюбов отметил, что массовых закрытий торговых центров в Иркутской области нет, в регионе действует более 200 таких объектов. Все проверки проводились в рамках действующего законодательства, на сегодняшний день они полностью завершены, результаты направлены в органы прокуратуры для принятия решений. Закрыты только те объекты, где существует реальная угроза здоровью и жизни граждан. Там, где нарушения оперативно устранены, объекты были частично или полностью открыты.

Как отметил председатель комитета по предпринимательству в сфере торговли, услуг и общественного питания при Торгово-промышленной палате Восточной Сибири Арсений Митин, предприниматели обеспокоены закрытием торговых центров, и обвинения, которые поступают в их адрес о том, что они думают только о получении прибыли, несостоятельны. Представители бизнеса не хотят повторения кемеровской трагедии, но при этом, сотни арендаторов торговых площадей стали заложниками ситуации. У многих из них есть обязательства перед банками, владельцами франшиз, налоговыми органами. Им никто не компенсирует потери.

По словам Теймура Магомедова, у предпринимателей всегда есть возможность для защиты своих прав, отстаивания своих позиций при принятии решения в суде. Представители прокуратуры порекомендовали предпринимателям взыскивать убытки, понесенные в связи с закрытием торговых центров, с собственников арендуемых помещений, которые несут ответственность за соблюдение всех норм в сдаваемых помещениях.

– Мы собрали сегодня все стороны, имеющие отношение к этому вопросу для того, чтобы еще раз найти точки соприкосновения, понять друг друга. Я думаю, что диалог получился, понимание найдено. Тема очень серьезная и сложная. Но сегодня мы увидели, что и прокуратура, и МЧС и другие федеральные структуры с пониманием относятся к проблемам предпринимателей, которые оказались в сложной ситуации после закрытия центров, и готовы идти навстречу в решении этих вопросов, – отметил Алексей Соболь.

16 мая в Главном управлении МЧС по Иркутской области пройдут публичные обсуждения результатов правоприменительной практики при осуществлении надзорной деятельности.