В Иркутской области провели первую ипотечную сделку с новой льготной ставкой

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области заключили первую сделку в регионе по новой программе «Господдержка 2020», которая предполагает льготную ставку по ипотечному кредиту в 6,5%.

Сделку оформили с клиентом СК «Гранд-Строй», сообщает пресс-служба застройщика. Покупатель приобрёл квартиру в новом жилом комплекса «Сансити», который начали возводить на Чертугеевском полуострове в Иркутске в непосредственной близи от образовательного комплекса «Точка будущего». Первые дома в этом ЖК сдадут уже в 2021 году.

Ранее запуск госпрограммы льготной ипотеки под 6,5% поддержал президент России Владимир Путин. В её рамках можно взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку жилья комфорт-класса в новостройках по цене до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей в регионах. За такой ипотекой можно обратиться до 1 ноября 2020 года.