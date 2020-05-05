|Недвижимость
|06.05.2020
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В Иркутской области в первом квартале 2020 года подорожало жилье
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Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В первом квартале 2020 года цены на первичном рынке жилья Иркутской области повысились по сравнению с предыдущим кварталом на 8,1%, в том числе на квартиры улучшенного качества – на 8,5%, среднего качества – на 2,6%.
Средняя стоимость жилья составила 64 тысячи 993 рубля за квадратный метр общей площади, сообщает Иркутскстат.
Средняя цена жилья на вторичном рынке повысилась за квартал на 1,1% и составила 48 тысяч 121 рубль за квадрат общей площади.