В Иркутской области в первом квартале 2020 года подорожало жилье

Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В первом квартале 2020 года цены на первичном рынке жилья Иркутской области повысились по сравнению с предыдущим кварталом на 8,1%, в том числе на квартиры улучшенного качества – на 8,5%, среднего качества – на 2,6%.

Средняя стоимость жилья составила 64 тысячи 993 рубля за квадратный метр общей площади, сообщает Иркутскстат.

Средняя цена жилья на вторичном рынке повысилась за квартал на 1,1% и составила 48 тысяч 121 рубль за квадрат общей площади.