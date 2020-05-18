В Иркутской области за этот год планируют достроить восемь спортивных комплексов

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Минспорта Иркутской области контролирует ход строительства спортивных объектов в муниципальных образованиях. И.о. главы ведомства Илья Резник посетил строительные площадки спортивных оздоровительных комплексов в райцентрах Казачинско-Ленского и Усть-Удинского районов, а также плавательного бассейна в Усть-Куте.

– Все эти объекты строятся по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и находятся на постоянном контроле врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Строительство должно быть завершено в этом году, и темпы работ не должны снижаться, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, – отметил Илья Резник.

Как сообщает пресс-служба регправительства, в селе Казачинское возведение спортивного оздоровительного комплекса началось в 2019 году. Общий объем финансирования из федерального, областного и муниципального бюджетов составляет более 64,2 млн рублей.

Плавательный бассейн в Усть-Куте имеет две чаши – одна 25-метровая чаша предусмотрена для занятий плаванием для взрослых, вторая – 10-метровая – рассчитана для детей. Техническая готовность объекта составляет более 80%. Объем финансирования в 2019-2020 годах из бюджетов всех уровней составляет около 133,4 млн рублей.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Усть-Уда будет иметь спортивный зал, предназначенный для организации тренировочного процесса. Здесь можно будет проводить занятия по баскетболу, мини-футболу, волейболу и другим видам спорта. На строительство комплекса предусмотрено более 77,5 млн рублей.

Кроме того, в муниципальных образованиях глава министерства спорта Приангарья встретился со спортивной общественностью, посмотрел реализацию других направлений проекта «Спорт – норма жизни», в частности, проверил установку малых спортивных площадок, предназначенных, в том числе, для подготовки и сдачи нормативов ГТО.

Всего в Иркутской области в этом году ведется строительство 16 объектов спорта. Из них планируется завершить строительство восьми комплексов. Это Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал», физкультурно-оздоровительные комплексы в Ленинском районе Иркутска, в поселках Усть-Уда Усть-Удинского района и Большой Луг Шелеховского района, селе Урик Иркутского района, плавательный бассейн в Усть-Куте, спортивный комплекс в селе Казачинское Казачинско-Ленского района, спортивно-оздоровительный комплекс в селе Знаменка Жигаловского района.