В Качуге сдали в эксплуатацию дом для медработников

Качугский район, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Качуг Качугского района сдан в эксплуатацию 12-квартирный дом для медицинских работников. Из областного бюджета на его строительство было выделено 20 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

Вопрос о необходимости строительства жилья для медицинских работников Качугской районной больницы обсуждался как на уровне министерства здравоохранения Иркутской области, так и на уровне муниципалитета. В результате было принято решение повторить проект уже введенного в эксплуатацию 12-ти квартирного дома в селе Еланцы Ольхонского района.

В Качуге уже приняты заявления на получение служебного жилья от пяти специалистов, семь квартир будут распределены среди вновь принятых на работу врачей в первом полугодии 2019 года по программе «Земский доктор». Это врач УЗИ-диагностики, стоматолог, педиатр, терапевт, эндокринолог, акушер-гинеколог, невролог.

Сегодня в районной больнице работают 13 молодых специалистов, которые заключили договор с минздравом Иркутской области о предоставлении единовременной компенсационной выплаты по программе «Земский доктор». Кроме этого, по окончанию программы «Земский врач» решили остаться и работать в Качугской районной больнице пять специалистов. Кстати, в 2019 году завершатся работы по проектированию нового здания поликлиники в Качуге. Проектом предусматривается новое здание на 200 посещений.

Между тем, в 2019 году в Иркутской области начнется реализация нового проекта по строительству кооперативных домов для работников бюджетной сферы. Об этом во время рабочей поездки в Качугский район заявил глава Приангарья Сергей Левченко. В ряде районов возведут 10 кооперативных домов.