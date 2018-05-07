В Куйтуне приостановили деятельность магазина «Абсолют» из-за нарушений пожарной безопасности

Куйтунский район, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В райцентре Куйтунского района суд запретил индивидуальному предпринимателю эксплуатировать здание магазина «Абсолют» по ул. Карла Маркса, 38 до устранения нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба Куйтунского районного суда, накануне аналогичный запрет был вынесен и в отношении магазина «Универмаг», тоже расположенном в поселке Куйтун. Однако потребительский торговый кооператив устранил выявленные нарушения уже на следующий день. Соответственно, запрет суда был отменен.

Напомним, массовые проверки торговых центров начались после пожара в «Зимней вишне» в Кемерово, где в конце марта погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. На сегодня в Иркутской области уже закрыты ТЦ «Золотой рай» в Черемхово, четыре ТЦ в Иркутске, ТРЦ «Новая дача» на Байкальском тракте, а также торговый центр «Радуга» в Хомутово и«Пятачок» в Усолье-Сибирском. Под угрозой приостановки эксплуатации находятся два ТРЦ в Тулуне и один в Аларском районе.