В Ленинском районе Иркутска бизнес-леди вынесли предупреждение за размещение гостиницы в жилом доме

Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ленинском районе Иркутска выявлен факт оказания гостиничных услуг с размещением в жилом помещении многоквартирного жилого дома, принадлежащего физическому лицу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что с 1 октября 2019 года индивидуальный предприниматель оказывала гостиничные услуги по предоставлению номерного фонда для проживания граждан в квартире, принадлежащей ей на праве собственности. Однако, в нарушение части 3 статьи 17 Жилищного кодекса РФ перевод жилого помещения в нежилое ею осуществлен не был.

– Прокуратурой района в адрес предпринимателя внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, которое находится на рассмотрении. Кроме того, служба государственного жилищного надзора Иркутской области вынесла постановление о признании индивидуального предпринимателя виновной в совершении правонарушения и назначила ей наказание в виде предупреждения, – пояснили в облпрокуратуре.