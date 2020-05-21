В Нижнеудинском районе построят три новых Дома культуры с профессиональной акустикой

Нижнеудинский район, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области впервые будут построены Дома культуры с акустикой, как в концертных залах. Строительство новых учреждений запланировано в трех поселках Нижнеудинского района – в селе Порог, в поселке Шумский и в поселке Алыгджер, который является «столицей» Тофаларии.

Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Иркутской области, изыскательские работы в этих населенных пунктах уже проведены. Сейчас ведется подготовка проектной документации. Этим занимается «Лаборатория цифровых технологий проектирования» (ЛЦТП), единственная в Восточной Сибири организация, которая готовит проекты социальных объектов и жилых зданий с использованием BIM-технологий.

Старые Дома культуры в перечисленных поселках, построенные 50-60 лет назад, были уже изношенными, кроме того, они сильно пострадали во время прошлогоднего наводнения. Межведомственная комиссия, проводившая обследование этих зданий после паводка, признала их аварийными и не подлежащими восстановлению.

Как рассказал генеральный директор ЛЦТП Константин Бузов, планировка новых ДК разрабатывается с учетом пожеланий их руководителей. Они согласовывают все решения проектировщиков. Здания будут двухэтажными, с просторными зрительными и игровыми залами, кабинетами для занятий хореографией и вокалом и даже с гримерками. Особое внимание специалисты ЛЦТП уделяют акустическому проектированию зрительных залов. По словам Константина Бузова, качество звука в них будет такое же, как в концертных залах.

Также Константин Бузов рассказал, что проект Дома культуры для Алыгджера разрабатывается с учетом особенностей территории. Поселок находится в 260 километрах от Нижнеудинска, дорог к нему нет, только зимник. Поэтому проект здания ДК подразумевает использование легких стальных тонкостенных конструкций, которые отличает компактность при транспортировке, долговечность, высокая энергоэффективность, низкие теплопотери. Необычным будет и фасад Дома культуры в Алыгджере, его украсят этническими орнаментами.

«Лаборатория цифровых технологий проектирования» была создана в 2018 году при участии средств Корпорации развития Иркутской области, которая вошла в состав учредителей предприятия. ЛЦТП создает типовые проекты больниц, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, физкультурно-спортивных комплексов и животноводческих комплексов с использованием 3D-моделирования и прототипирования. Компания активно сотрудничает с Иркутским, Балаганским, Качугским, Шелеховским и другими районами Иркутской области.

BIM-технологии – это системы трехмерного проектирования, которые позволяют создать виртуальные 3D-модели любого здания с учетом всех цифровых параметров будущей постройки. Доказано, что применение трехмерного моделирования позволяет сэкономить до 30% финансовых средств, запланированных на строительство.

– По-другому 3D-модели называют цифровыми двойниками. Они позволяют полностью проработать все архитектурные и конструкторские решения, провести точные расчеты по всем параметрам, от сейсмической нагрузки до энергоэффективности, – поясняет Константин Бузов. – Например, электрикам цифровой двойник позволяет наглядно рассчитать, как эргономичнее и с максимальной эффективностью разместить светильники, провести электропроводку, а управляющей компании – контролировать эксплуатацию коммунальных систем. Еще одно преимущество BIM-технологии в том, что она позволяет потенциальным заказчикам объектов виртуально «прогуляться» по зданиям, которые еще не построены, с помощью 3D-очков.