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24.05.2018

В Нукутском районе нашли ФОК с неисправными пожарными извещателями

Нукутский район, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Унга-Арена» в деревне Татхал-Онгой Нукутского района не прошёл проверку на предмет пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В частности, в фойе спортобъекта не работали пожарные извещатели. Кроме того, в некоторых помещениях здания они были установлены с неснятыми защитными чехлами, что препятствовало их функционированию.

Кроме того,  в здании комплекса отсутствовали планы эвакуации людей при пожаре. Все имеющиеся огнетушители находились в одном техническом помещении для сторожей, не на видном месте. Также установлено, что пожарный резервуар не заполнен водой.

Руководству ФОКа вынесено представление об устранении нарушений, сообщают в прокуратуре Иркутской области.

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