В Октябрьском округе Иркутска сносят аварийные дома

Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На территории Октябрьского округа Иркутска ведется работа по сносу аварийных расселенных домов. С начала года уже демонтированы объекты на улицах Трудовая, 103 и Лыткина, 27/1. В настоящий момент выполняется снос неэксплуатируемых домов на улицах Коммунистическая, 24/5 и 25 Октября, 25А. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам главы Октябрьского округа Владимира Преловского, всего за пять лет на территории округа снесено 37 аварийных дома, все они расселены.

– Сегодня основная задача сноса расселенных жилых объектов – обеспечение безопасности, в том числе пожарной. Наряду с демонтажом, выполняем консервацию подобных объектов. В частности, на улице Депутатская, 43/1 ведется работа по предотвращению доступа в здание, отключены все коммуникации. Со временем этот дом также будет снесен, – пояснил глава округа.

Что касается освободившихся земельных участков, то в соответствии с генеральным планом Иркутска на части из них предусмотрено размещение социальных объектов. Например, территория дома № 25А на улице 25 Октября – часть планируемой школы на 1275 мест, также в планах строительство школы на 500 мест в районе улицы Трудовой, 103 и спортивного объекта на месте снесенного дома на улице Лыткина, 27/1.

Напомним, переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках муниципальной программы «Жилище на 2013-2019 годы», муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Иркутска в 2013-2017годы», в рамках реализации федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Жилые помещения предоставляются в Правобережном округе и Ленинском районе города.