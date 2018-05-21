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Недвижимость
22.05.2018

В Порту Байкал незаконно продали землю частной компании

Слюдянский район, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области признал незаконным договоры купли-продажи земельных участков между администрации Портбайкальского сельского поселения Слюдянского района и ООО «Еврофинанс». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Поводом для обращения с иском в суд послужил факт передачи местной администрацией обществу в собственность земельных участков, расположенных в водоохранной зоне и центральной экологической зоне озера Байкал.

Водоём, напомним, является объектом всемирного наследия, а, значит, по российскому законодательству приватизировать его нельзя и сделки по передаче в собственность участков являются недействительными.

Арбитражный суд Иркутской области признал требования прокурора обоснованными, договоры купли-продажи земельных участков недействительными.

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