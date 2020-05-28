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Недвижимость в Иркутской области
27.05.2020

В Правобережном районе Иркутска планируют построить новый детский сад на 110 мест

Иркутск, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Одна из иркутских стройкомпаний, которая возводит новый жилой комплекс в Правобережном районе города, намерена безвозмездно передать муниципалитету земельный участок под строительство детского сада на 110 мест. Новое дошкольное учреждение расположится на территории улиц Лызина и Култукская, сообщает пресс-служба мэрии.

Ожидается, что садик откроется уже в 2021 году. Проектно-изыскательские работы и проектно-сметную документацию разработают также за счёт застройщика, отметили в администрации Иркутска.

Кстати, жилой комплекс, о котором идёт речь,  построен в рамках механизма развития застроенных территорий. Из аварийного жилья компания переселила более 120 семей. На этой территории построены новые дома, проведено благоустройство, установлены детские площадки.

За собственный счет застройщик восстанавливает и участок дороги на перекрестке улиц Лызина и Аэрофлотской, проводит замену бордюрного камня, укладывает тротуары, обустраивает пандусы для маломобильных групп населения.

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