В Приангарье в 2018 году планируют достроить два детских сада

Иркутская область, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 390 млн рублей предоставлено Иркутской области в этом году из федерального бюджета в качестве субсидии на реализацию проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья.

Как информирует пресс-служба правительства Иркутской области, средства выделены благодаря участию региона в приоритетном проекте «Ипотека и арендное жилье» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Роман Энгельгардт.

Как пояснил замминстра, на эти средства, а также за счет софинансирования из областного бюджета в размере 103,97 млн рублей в этом году строятся два детских сада: в переулке 20-й Советский в Ленинском районе Иркутска и в рабочем поселке Маркова Иркутского района.

Строительную площадку первого объекта накануне посетили представители минстроя. Сейчас там уже завершен монтаж несущих и ограждающих конструкций здания, окон, начаты работы по утеплению фасада здания, осуществляются работы по монтажу внутренних инженерных коммуникаций, благоустройству территории детского сада и внутренние отделочные работы. Детский сад рассчитан на 350 мест. Закончить строительство объекта планируется до конца 2018 года. Бюджету города Иркутска на данный объект из областной казны предоставлена субсидия в размере 306,31 тысячи рублей.

В Маркова достроить дошкольное учреждение планируется также в этом году. Оно рассчитан на 140 мест.