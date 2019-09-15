В Саянске молодым учителям недоплачивали компенсацию за аренду жилья

Саянск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Саянске молодые учителя недополучали выплаты за аренду жилья, предусмотренную решением думы города. Суммарно размер недоплаченной компенсации составил 25,7 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокураторы.

В Саянске учителям общего и дополнительного образования, возраст которых не превышает 30 лет, предусмотрена дополнительная мера социальной защиты в виде частичной компенсации затрат по оплате аренды жилья в размере 50 %, но не более 7 тысяч рублей. Однако, как выяснилось, четыре педагога получали компенсацию, сумма которой составляла менее 50% от размера затрат по оплате жилого помещения, говорят в прокуратуре Иркутской области.

В связи с этим и.о. мэра городского округа внесли представление об устранении нарушений закона. Требования прокурора признаны законными и удовлетворены, администрация Саянска приняла обязательство выплатить оставшуюся часть компенсаций до конца октября 2019 года. Должностное лицо, допустившее нарушение прав граждан, привлечено к дисциплинарной ответственности.