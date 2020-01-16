В собственность Иркутской области передано 79 объектов на территории бывшего ИВВАИУ

Иркутск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В государственную собственность Иркутской области из федеральной переданы 79 объектов недвижимого имущества, расположенных на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ).

Об этом сообщили в региональном министерстве имущественных отношений, пишет пресс-служба губернатора.

Среди переданных объектов – здания учебных корпусов, склады, овощехранилища, столовая, баня-прачечная, гаражи, внутренние дороги, объекты инженерной инфраструктуры и др. Кроме того, правительством Иркутской области проводится работа по передаче в областную собственность из федеральной земельного участка в границах бывшего ИВВАИУ.

Напомним, в Иркутске на территории бывшего военного училища планируется открыть кадетский корпус. Профильными министерствами разработана дорожная карта по реализации проекта. Мероприятия дорожной карты начнутся после завершения процедуры согласования передачи земельного участка от министерства обороны Российской Федерации в государственную собственность Иркутской области.

Кадетский корпус станет образовательной организацией военно-патриотического направления и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Численность учащихся составит 450 юношей с 7 по 11 класс.