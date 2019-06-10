В Тайшетском районе суд выселил из сельского дома двух нерадивых квартиранток

Тайшетский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Старый Акульшет Тайшетского района две девушки сняли в аренду дом, но не спешили платить по договору. Выселять их пришлось при помощи суда.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, собственник помещения просил их освободить жилище, но добровольно квартирантки отказывались это сделать. Тогда владелец дома обратился в Тайшетский городской суд. К квартиранткам пришли судебные приставы и разъяснили, что при отказе покинуть дом их могут привлечь к административной ответственности.

– Вняв доводам должностного лица, девушки собрали свои вещи и съехали в добровольном порядке, – пояснили в УФССП.