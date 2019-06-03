В центре Железногорска-Илимского снесут дом, разрушенный почти 20 лет назад

Железногорск-Илимский, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Железногорске-Илимском намерены демонтировать 64-квартирный аварийный дом, который начали разбирать ещё в начале 2000-х годов, но так и не закончили. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнеилимского района.

Жилой дом находится в центре города – в третьем квартале. В связи с ветхим состоянием дренажной системы этого района, построенной в 1970-х годах, на протяжении нескольких лет подвал дома подтапливался, что привело деформации всего здания. В 2000 году дом обследовали и признали аварийным, жильцов расселили.

Затем администрация Нижнеилимского района решила демонтировать части дома, имевшие неустранимые дефекты. Объект хотели реконструировать, чтобы разместить там 48 однокомнатных квартиры для учителей, врачей и других специалистов, а также под мобильный жилищный фонд, необходимый городу. Проект прошёл государственную экспертизу и был заявлен в долгосрочную целевую программу Иркутской области по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Под гарантию выделения средств областного бюджета были демонтированы части крайних подъездов, но затем из-за отсутствия финансирования работы были прекращены.

Фото пресс-службы администрации Нижнеилимского района

Не нашлось денег и на консервацию объекта. Отсутствие торцевых стен и кровли привело к дальнейшему разрушению коробки здания и сделало его источником повышенной опасности в центре города, местом свалки бытовых отходов, говорят в местной мэрии. Затем с связи с реформой местного самоуправления объект остался без хозяина.

Для обеспечения безопасности населения прокуратура Нижнеилимского района вышла с иском к администрации района о закрытии доступа к аварийному объекту. Так как ограничение доступа являлось временной мерой, мэр района Максим Романов решил полностью демонтировать дом. На это нужно чуть более 2 миллионов рублей. Половину затрат взяло на себя ООО «Дороги Сибири» по договору соцпартнёрства, вторая половина суммы – районный бюджет. Подрядчиком выступает ООО «Спецтехника» Братска, снести дом планируется до конца лета 2019 года, а на освободившейся площадке проведут благоустройство.