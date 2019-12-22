В Тулуне к 30 декабря рассчитывают сдать пять индивидуальных домов для пострадавших от наводнения

Тулун, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В тулунском микрорайоне Березовая Роща возводят 37 индивидуальных домов – пять из них будут полностью готовы через неделю, к 30 декабря, в них завершают отделку. К 15 января 2020 года под крышу заведут еще 25 домов, сообщает пресс-служба регправительства. Специалисты министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области доложили врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву, который посетил стройплощадки во время рабочей поездки, что на текущий момент заключен 71 договор на приобретение домов, 46 из них уже оплачено. Активное строительство идет также в микрорайоне Угольщиков. Сейчас там возводят три двухэтажных дома на 66 квартир. Работы идут одновременно, дома заводят под крышу, уже вставлены окна, входные двери. На первых этажах начаты отделочные работы. Дома введут в эксплуатацию в марте 2020 года. В ближайшее время на этой площадке начнут строить десять пятиэтажных домов и инфраструктурные объекты. Микрорайоны Березовая Роща и Угольщиков находятся в самых высоких местах Тулуна, где затопление не возможно. – Я рекомендовал строителям и муниципалитету ввести общественный контроль. Люди, которые приобрели жилье в этих домах, уже сейчас должны видеть качество произведенных работ. Это нужно для снижения напряженности при заселении. Перспективы в микрорайонах Березовая Роща и Угольщиков есть, социальная инфраструктура там будет построена. На заседании Правительства и вместе с общественностью мы обсудим возможность дальнейшего строительства на этих площадках, – отметил Игорь Кобзев. Также врио губернатора посетил водозабор «Красный яр», где завершены реконструкция и модернизация. Объект был затоплен во время наводнения, из-за этого несколько дней в дома жителей Тулуна не подавали воду. Его состояние до затопления оставляло желать лучшего. Поэтому неотложные аварийно-восстановительные работы совместили с глубокой модернизацией. Специалисты восстановили внутреннюю схему электроснабжения водозабора, заменили силовые кабели и трансформаторы, провели капитальный ремонт здания водозабора, реконструкцию насосного оборудования. Над водозаборными скважинами построили современные павильоны, провели полную замену сборного трубопровода питьевой воды со скважин, установили новое насосное оборудование с распределительными шкафами, запорной арматурой, произвели полную замену котельного оборудования и тепловой сети на водозаборе. Общая стоимость работ составила более 100 млн рублей. Это один из самых дорогостоящих объектов, которые восстановили после наводнения. Сейчас водозабор отвечает всем современным требованиям. – Водозабор выходит на полную мощность работы. Это единственный объект, который обеспечивает водой весь Тулун. Нам необходимо создать резерв на случай его аварийного отключения и продумать вопрос резервных источников водоснабжения. В рамках комиссии по чрезвычайным ситуациям создадим расчет сил и средств, который сможет моментально, оперативно отреагировать на аварийную ситуацию, – отметил Игорь Кобзев. Как помочь пострадавшим от паводков в Иркутской области: реквизиты и пункты сбора гуманитарной помощи – на сайте Телеинформа.

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