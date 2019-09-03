Тулун, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне по поручению Владимира Путина построят инфекционное отделение местной больницы. Об этом договорились губернатор Сергей Левченко и президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на встрече в затопленном городе 3 сентября.

Как сообщает пресс-служба главы региона, на мероприятии областная власть и руководитель банка обсудили вопросы сотрудничества в условиях ЧС. Герман Греф отметил, что Сбербанк с первых дней начал оказывать помощь жителям пострадавших территорий. Это касается как финансовой помощи, оказанной лично сотрудниками структуры, так и содействия в организации работы отделений Сбербанка, и отправки детей из пострадавших территорий на летний отдых.

На основании поручения Владимира Путина Сбербанк принял ряд решений. В частности, о реструктуризации кредитов пострадавшим от паводка жителям и предпринимателям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год.

Кроме того, Герман Греф и Сергей Левченко обсудили планы по строительству инфекционного отделения местной больницы. С просьбой о необходимости такого строительства к Владимиру Путину обратились местные жители.

Предполагается, что регион совместно с муниципалитетом (по компетенции) возьмут на себя обеспечение земельным участком, решат проблему коммуникаций, получения разрешений на строительство. Само строительство будет вести ПАО Сбербанк за счет собственных ресурсов. Как отметил Герман Греф, для сокращения сроков строительства будет выбран лучший из типовых проектов.

– Мы договорились с губернатором Иркутской области о том, что все вопросы должны решаться быстро, без бюрократических проволочек. Инфекционное отделение должно быть введено в строй как можно быстрее, чтобы жители могли получать качественное медицинское обслуживание, – отметил Герман Греф.