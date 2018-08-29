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30.08.2018

В Тулуне приставам пришлось помогать женщине выселить из дома бывшего мужа

Тулун, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне местной жительнице пришлось выселять из своего дома бывшего мужа через суд.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, Тулунский городской суд принял решение о выселении мужчины из незаконно занимаемого им дома бывшей жены.

После развода он остался жить в доме экс-супруги, принадлежащем ей на праве собственности. Добровольно освобождать помещение мужчина отказался. Собственник обратился в суд с иском о выселении, который был удовлетворен.

Судебный пристав-исполнитель уведомил бывшего мужа о возбуждении исполнительного производства. Однако в срок, установленный для добровольного исполнения решения суда, с жилплощади он не выселился. В связи с этим мужчину выдворили в принудительном порядке.

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