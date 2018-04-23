Тулун, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне прокуратура требует закрыть два торговых центра – «Содружество» и «Гермес».

Как сообщает пресс-служба Тулунского городского суда, в нем рассматриваются иски Тулунского межрайонного прокурора в защиту интересов неопределенного круга лиц к собственникам торговых центров о запрете эксплуатации зданий торговых центров.

Исковые заявления подготовлены по итогам проверки торговых центров «Содружество» и «Гермес», где были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Одним из выявленных нарушений в торговых центрах является неисправность пожарной сигнализации.

Прокурор просит запретить эксплуатацию зданий «Содружества» и «Гермеса», расположенных на территории Тулуна, до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности.

Напомним, ранее судебные приставы уже приостановили деятельность ТЦ «Золотой рай» в Черемхово, ТРЦ «Карамель», «Сильвер Молл» и «Ice People» в Иркутске и ТРЦ «Новая дача» на Байкальском тракте.