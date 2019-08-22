Тулун, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В тулунской школе №6 ремонт закончится к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева, который 22 августа посетил социальные объекты Тулуна, пострадавшие от наводнения.

Вместе с министром объекты посетили губернатор региона Сергей Левченко и председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Напомним, в результате наводнения в Тулуне пострадали две школы: № 6 и № 20. Последнюю решено не восстанавливать. Ее ученики будут посещать школу № 6, на ремонт и восстановление которой выделено 40 миллионов рублей из областного бюджета. Кроме того, свыше 100 миллионов рублей направлено на оснащение учебного заведения.

– Мы видим, что сделано достаточно много, но и за последние дни предстоит еще не меньше этого сделать. Сейчас в школе № 6 работают две организации, региональными властями принято решение провести усиление и добавить еще одну организацию. Самое главное не сбавлять темпы и в последние дни до 1 сентября завершить все работы, – отметил Владимир Якушев.

Кроме того, на базе школы будет построено модульное здание мастерских для проведения уроков технологии, также на территории оборудуют новое футбольное поле.

Также министр посетил площадки для строительства жилья – в микрорайонах Березовая роща и Угольщиков. Первый предусматривает строительство до 2,5 тысяч индивидуальных жилых домов, демонстрационные образцы которых планируют построить к 1 сентября, как сообщил Сергей Левченко. В микрорайоне Угольщиков планируется строительство 20 жилых многоквартирных домов на 480 квартир. Для этих микрорайонов предусмотрены социальные объекты – школа и детский сад.

– Всем людям, которым выдают сертификаты, предоставляется право выбора – либо здесь оставаться, в городе, либо выбирать другие населенные пункты. Сейчас правительство приняло решение, что свидетельства на приобретение жилья действуют на всей территории РФ. Половина жителей желает оставаться здесь. И количество квартир в многоквартирных и индивидуальных домах будет соответствовать даже с небольшим запасом желаниям людей остаться в Тулуне, – пояснил глава региона.