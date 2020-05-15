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Недвижимость в Иркутской области
15.05.2020

В Усть-Куте построят «инфекционку»

Усть-Кут, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте, где произошло массовое заражение коронавирсом вахтовиков, намерены построить корпус инфекционного отделения. Договоренность об этом достигнута между исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и руководством Иркутской нефтяной компании. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Игорь Кобзев поручил министерствам здравоохранения, строительства, дорожного хозяйства региона, жилищной политики, энергетики и транспорта совместно с муниципалитетом представить предложения по земельному участку для будущего объекта.

– Иркутская нефтяная компания продолжает оказывать помощь системе здравоохранения в борьбе с коронавирусом.  Для нас всегда в приоритете защита здоровья, обеспечение безопасности наших сотрудников, жителей городов и посёлков присутствия компании. Сегодня принято решение в сжатые сроки построить инфекционный корпус в Усть-Куте.  Уверен, что это поможет повысить качество и объем медицинской помощи в районе, – отметил и.о. генерального директора ИНК Евгений Милов.

Он также сообщил, что ранее компания оказала помощь Усть-Кутской центральной районной больнице в приобретении медицинского оборудования. ИНК приобрела аппарат искусственной вентиляции легких, концентраторы кислорода, рециркуляторы, прикроватные мониторы для наблюдения за пациентами, насосы для инфузионной терапии и санации верхних дыхательных путей, средства индивидуальной защиты.

Напомним, что накануне в Усть-Куте обнаружен очаг заражения COVID-19 среди вахтовиков. Всего выявлено 84 случая заражения лиц, работающих вахтовым методом – 68 человек в Усть-Куте, семь человек в Бодайбо, еще девять зараженных вахтовиков были выявлены в обсерваторе. На местах проводится комплекс дополнительных противоэпидемических мероприятий. Организовано проведение эпидрасследования с определением круга контактных лиц и обследованием тех, кто мог быть подвергнут риску инфицирования.

Согласно указу губернатора всем лицам, привлекаемым к работе вахтовым методом, необходимо перед началом вахты до 14 дней находиться в обсерваторах, которые должны организовать работодатели. Кроме того, работники должны иметь подтверждение результата исследования на коронавирусную инфекцию, проведенного не ранее чем за три рабочих дня до въезда на территорию Иркутской области.

Не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты прибытия работников на территорию Иркутской области компании обязаны уведомить об этом местный Роспотребнадзор и другие ведомства.

– Работодатели должны за счёт собственных средств организовать встречу прибывших работников, их транспортировку до обсерватора, размещение, питание и медицинское наблюдение. Если такой возможности нет, то оплатить стоимость указанных услуг. Обеспечить работу в закрытом режиме, запретить въезд личного автомобильного транспорта на территорию вахтового поселка, исключить доступ работников, проживающих в таких поселках, в населенные пункты, кроме обращения за экстренной неотложной медицинской помощью, все это также зона ответственности работодателей, – сказал врио губернатора.

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