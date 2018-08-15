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16.08.2018

В Усть-Уде достроили школу на 520 мест

Усть-Удинский район, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В райцентре Усть-Удинского района завершены работы по возведению здания школы на 520 мест. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлану Свиркину. Глава ведомства побывала на объекте.

– В здании полным ходом идут отделочные работы, выполняется монтаж и подготовка пуско-наладочных работ систем тепло-, водо-, электроснабжения, вентиляции. Готовятся монтировать оборудование в столовой, озеленять и благоустраивать территорию. 1 сентября школа должна принять учеников, – подчеркнула министр.

Напомним, школа в поселке Усть-Уда – из числа долгостроев. Проектная документация разработана в 2006 году. Строительство начато в 2007 году. Сметная стоимость строительства – 331 млн рублей в ценах 2007 года. Первоначально было освоено 30 млн рублей. Дважды стройка замораживалась из-за отсутствия стабильного финансирования, проект корректировался в связи с происходившими изменениями в СанПиН. В 2013 году государственный контракт с генподрядчиком расторгли из-за низкого качества выполнения строительно-монтажных работ по возведению конструктивных элементов здания.

По поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко проектная документация была откорректирована в связи с изменениями технических норм и по результатам проведенного обследования. В 2016 году работы по строительству возобновились.  В рамках региональной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы» на строительно-монтажные работы в 2018 году было предусмотрено 200,7 млн рублей, в том числе из средств областного бюджета в размере 65,5 млн рублей, из средств федерального бюджета – 135,2 млн рублей.

Общая площадь объекта составляет 12,5 тысячи квадратных метров. Школа состоит из пяти блоков разной этажности, в том числе предусмотрен спортивный зал.

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