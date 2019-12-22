В зонах затопления в Иркутской области до сих пор не реализованы 1,5 тысячи жилищных сертификатов

Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области пострадавшим во время летнего наводнения выдали 6,5 тысяч сертификатов на жильё. Однако до сих пор не реализованы 1,5 тысячи. Об этом на оперативном совещании в правительстве Иркутской области 23 декабря сообщил врио губернатора региона Игорь Кобзев.

– Вопрос, почему? Непонимание это, обман – не знаю. Нам надо вместе с этим разобраться. Нужно ли нам дополнительное строительство там, где оно не будет обеспечено жителями? Нужны ли детский садик и школа на 1,2 тысячу семей, которые не будут загружены. Нужно ли строить служебное жильё, которое не будет укомплектовано нужными специалистами, – прокомментировал глава региона. – Нужно менять стратегию. Я здесь вижу одно: индивидуальная работа с каждым, по несколько раз, добиваться движения, чтобы люди поверили. Должно быть взаимное понимание. Не должно быть нахождения «в бронепоезде».

Он отметил, что сроки строительства и индивидуальных, и многоквартирных домов нарушены, хотя движение по работам сейчас отмечается. Тем не менее, ровно половина из 62 построенных квартир могут быть заселены. Кому предоставлены остальные помещения, неизвестны. В Берёзовой роще, где возводят частные дома, к Новому году должны были заселить 25 семей. По факту же новоселье отметили только четыре.

– Строительство детского садика – пока в проекте. Что ждём? Ждём, пока население смотрит на нас. Это барометр. Ещё раз повторяю: тех, кто нарушает сроки строительства, ждут штрафные санкции. Общественный контроль должен быть на всех площадках, – говорит Игорь Кобзев. – Деньги федеральные. Нам Федерация помогает. Где организация работы?

Игорь Кобзев резюмировал: в зоне ЧС сейчас положение напряжённое. В связи с этим поставлена задача с 25 декабря не допускать никаких аварийных ситуаций, чтобы новогодние праздники в этих районах состоялись.

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