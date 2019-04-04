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Недвижимость
05.04.2019

Виктор Игнатенко: к концу 2018 года в Иркутской области не обеспечены жильем почти 10 тысяч сирот

Иркутская область, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко заявил о резком увеличении количества сирот, достигших 18 лет и нуждающихся в жилье. Сейчас на учете в Минсоцразвития числятся почти 10 тысяч человек, которых необходимо обеспечить квартирами.

Эту ситуацию Виктор Игнатенко осветил в своем ежегодном докладе о положении в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Иркутской области в 2018 году. Он отметил, что подпрограмма по обеспечению детей-сирот жильем в регионе постоянно  корректировалась: 11 раз – в 2018 году, 14 раз – в 2017 году, 12 раз – в 2016 году и так далее.

– При этом в случае, если фактически приобретено меньше жилых помещений, чем было предусмотрено подпрограммой, плановые показатели подпрограммы корректировались в сторону уменьшения, и исполнитель мог говорить о выполнении задачи, заявил Виктор Игнатенко. – Если же министерство имущественных отношений приобретало жилья больше запланированного, то подпрограмма корректировке не подвергалась, а министерство рапортовало о перевыполнении годового плана.

Согласно программам Иркутской области, действовавшим в 2018 году, в 2017 году детям-сиротам было предоставлено 745 жилых помещений, тогда как численность детей-сирот, имеющих, но не реализовавших право на получение жилого помещения, составила 8581 человек. В 2018 году планировалось предоставить 695 жилых помещений при численности нуждающихся 8997 человек, в 2019 году – 574 жилых помещения и 9691 человек, в 2020 году – 587 жилых помещения и 9949 человек соответственно.

По информации министерства социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области, по состоянию на 31 декабря 2018 года в Иркутской области проживали 9983 гражданина из числа бывших сирот, уже достигших возраста 18 лет, но так и не реализовавших свое право на обеспечение жильем.

– Однако в соответствии с информацией прокуратуры Иркутской области количество предоставленного по итогам 2018 года жилья сиротам в Иркутской области сократилось почти в два раза по сравнению с 2017 годом и составило 410 квартир. Остались неисполненными 127 решений судов о возложении на министерство имущественных отношений региона обязанности предоставить бывшим сиротам жилье. В 2018 году Минимущества не использовало для приобретения жилья для сирот почти 50 млн рублей, – отметил Виктор Игнатенко. – Также в 2018 году были нарушены сроки ввода в эксплуатацию 324 квартир для сирот. Таким образом, планы органов государственной власти по обеспечению жильем сирот в 2018 году не выполнены более чем на треть.

Он пояснил, что с 2019 по 2024 год в Иркутской области планируется приобрести 2091 жилое помещение для сирот.

– Но если учесть, что за шесть лет действия программы на учет примут еще около 6000 человек в дополнение к уже состоящим на учете 9983, а приобретено будет только 2091 жилое помещение, следует признать, что органы государственной власти Иркутской области и дальше планируют предпринимать абсолютно недостаточные меры по обеспечению сирот жилыми помещениями, – заявил уполномоченный.

К началу 2018 года в Иркутской области в жилье нуждались 9205 сирот, достигших совершеннолетия, тогда как на учете регионального Минимущества состояли только 6088 из них, пояснил Виктор Игнатенко. В прошлом году в федеральный закон внесли поправки, которыми учет сирот для обеспечения их квартирами передали от Минимущества Минсоцу.

По итогам 2018 года в жилье нуждаются 1353 сироты из Иркутска, 674 – в Тайшетском районе, 515 – в Ангарске, 495 – в Нижнеудинском районе. Годом ранее территории-лидеры выглядели следующим образом: 1314 сирот без жилья в Иркутске, 432 в Ангарске, 304 в Тайшетском районе и 284 – в Черемхово.

– Таким образом, по количеству «бывших» сирот, не обеспеченных жильем по достижении 18 лет, Тайшетский район переместился с третьего на второе место с увеличением числа лиц, состоящих на учете, более чем в два раза. Также в четверке лидеров оказался Нижнеудинский район, в котором по итогам 2017 года на учете для обеспечения жильем состояли 279 сирот, достигших возраста 18 лет. То есть за год их количество увеличилось более чем в 1,7 раза, – отметил Виктор Игнатенко.

В целом по области, добавил он, количество «бывших» сирот увеличилось более чем в 1,6 раза – с 6088 до 9983 человек по итогам 2017 и 2018 годов соответственно. Причиной такого резкого роста Виктор Игнатенко считает именно передачу обязанностей по учету сирот из одного министерства другому, а также необходимость ставить сирот на учет даже без соответствующих заявлений от них самих.

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