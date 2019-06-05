Власти Иркутской области назвали необоснованным включение поселений в границы Прибайкальского нацпарка

Иркутская область, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области направит президенту России Владимиру Путину и Минприроды РФ письмо о недопустимости включения территории населённых пунктов в границы Прибайкальского национального парка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

– Напомню, что по поручению зампреда правительства Александра Хлопонина, утверждён план мероприятий по расширению территории Прибайкальского национального парка. Правительство Иркутской области еще в 2018 году согласовало проект схемы границ нацпарка, который исключал населённые пункты, дороги, линии электропередач. Были получены согласования глав муниципальных образований по результатам сходов местного населения. Однако 29 мая 2019 года поступил на согласование новый документ с границами национального парка без учета интересов местных жителей и без согласования с землепользователями, органами государственной власти Иркутской области, местного самоуправления Ольхонского, Иркутского, Слюдянского, Шелеховского муниципальных районов. Считаем такое предложение не достаточно обоснованным, – сказал министр природных ресурсов Иркутской области Андрей Крючков.

Министр также подчеркнул, что новый проект ставит под угрозу неисполнения перечень поручений президента Российской Федерации в части установления границ населённых пунктов центральной экологической зоны Байкальской природной территории и реконструкции дороги на острове Ольхон. Также он может сорвать выполнение поручения правительства Российской Федерации о строительстве спортивного тренировочного центра по подготовке сборных команд страны по художественной гимнастике в местности «Камыши-1» Ольхонского района Иркутской области.

– На территориях национальных парков запрещается возведение объектов капитального строительства, в том числе объектов спорта, магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов. Предлагаемый проект границ Прибайкальского национального парка не позволит в полной мере исполнить указанные поручения, – говорит Андрей Крючков.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил до конца недели подготовить соответствующее письмо.

– На мой взгляд, люди совершенно правильно обеспокоены тем, что живут на этой земле столетиями, дома строили еще их предки, а сегодня им вдруг говорят, что они не имеют права на эту землю, на это жилье. Это нарушает их права согласно Конституции России, нарушает ее основные принципы, – сказал Сергей Левченко.

Напомним, границы нацпарка должны были утвердить в 2018 году. Вопрос о границах стоит особенно остро в Ольхонском районе и на острове Ольхон. Изначально в 1986 году, когда был образован нацпарк, в него вошли земли двух видов переданные из лесхозов и введенные в границы – агропромышленные территории колхозов. Позднее приусадебные участки в населённых пунктах Прибайкалья нарезались как раз из этих колхозных земель, и в собственность жители приобретали как раз участки из этих земель.

Сейчас из-за того, что границы нацпарка не поставлены на кадастровый учёт, тормозится развитие населённых пунктов. Кроме того, пока границы окончательно не установлены, ситуация на прилегающих к нему территориях остается слишком неопределенной для развития туризма, говорят представители бизнеса.

Ранее жители посёлка Хужир уже выступили против вхождения населённых пунктов в границы Прибайкальского нацпарка. Тогда же стало известно, что в конце 2018 года прокуратура опротестовала проект границ национального парка с исключёнными из него населёнными пунктами. В итоге 5 июня на Ольхоне провели митинг, резолюцию которого подписали около 600 человек. Её планируется направить Владимиру Путину.

Председатель Иркутского отделения РГО, главный редактор эколого-географической газеты Байкальского региона «Исток» Леонид Корытный ранее рассказал, что Прибайкальский нацпарк существует с 1986 года и тогда же было дано описание его границы, но в картографическом виде она никогда не утверждалась, а работа нацпарка проходила на площади вдвое меньше, в основном на лесных землях. В итоге нацпарк решил поставить границы на кадастровый учет. Для этого парк заказал в конце 2018 года Институту географии ИНЦ СО РАН работу по уточнению границы на нескольких участках, которая была выполнена в срок. Однако прокуратура выяснила, что других документов, кроме положения о Прибайкальском нацпарке 1980-х годов, не существует, и потребовала провести границу по документам 30-летней давности. В итоге в марте 2019 года учёным пришлось корректировать проект.

В свою очередь, представители прокуратуры ранее уже озвучили свою позицию.

– Речь идет, в том числе, о введении в заблуждение местного населения. Интересы поселений, что они входят в границы нацпарка, ущемляются сейчас, потому что в ЕГРН нет сведений об их границах. А это усложняет процесс функционального зонирования этой территории – разделения ее на участки, где запрещена любая деятельность (заповедные) и иная, – сказала ранее замначальника отдела дел по надзору за исполнением законов об охране природы Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Юлия Коненкова.

Как она отметила, в законодательстве прописано, что в границах нацпарка могут находиться населённые пункты, Иркутская область и Прибайкальский нацпарк – не единственная такая территория. В отношении таких земель устанавливается зона хозяйственной деятельности, где разрешены все те ее виды, которые не наносят урона природной среде и необходимы для обеспечения функционирования населенного пункта.

– Однако вопрос стоит в другом – в распоряжении земельными ресурсами. Да, он острый. Тех собственников, чьи права возникли законно, никто не трогает, изымают те земли, которые по документам были предоставлены для индивидуального жилищного строительства, а по факту там выросла турбаза, – сказала Юлия Коненкова.