Власти Иркутской области объяснили необходимость сноса Курбатовских бань

Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба по сохранению объектов культурного наследия Иркутской области контролирует работы по реставрации и приспособлению Курбатовских бань в Иркутске. Об этом со ссылкой на руководителя ведомства Андрея Фоменко сообщает пресс-служба регправительства.

– Специалисты службы по охране объектов культурного наследия, как и многие иркутяне, обеспокоены судьбой Курбатовских бань. Мы надеемся, что нынешний собственник сможет завершить работы на объекте культурного наследия. Новое здание должно полностью соответствовать современным требованиям технических регламентов и сейсмобезопасности. Необходимо сохранить первоначальное назначение объекта с приспособлением под современные цели. Строительная документация должна быть согласована со службой. Без этого проведение работ будет являться правонарушением. Мы не дадим его совершить, – заявил Андрей Фоменко.

«Бани Курбатова и Русанова» являются объектом культурного наследия регионального значения, в данный момент они полностью демонтированы. В пресс-службе правительства Иркутской области сообщают, что решения о сносе сохранившихся фрагментов многократно принимали экспертные комиссии. Впервые документ «О сносе памятника и дальнейшем воссоздании только фасадов» был подписан в 1988 году.

В протоколе сказано, что здание объекта культурного наследия находится в аварийном состоянии и не подлежит реконструкции. Сохранение отдельных существующих деталей не представляется возможным. В 2003, 2004, 2007 годах аналогичные решения принимали «Иркутский Промстройпроект», «Предприятие Иркут-Инвест». Среди обследовавших бани экспертов были такие известные иркутские специалисты как Александр Прокудин, Людмила Гуревская, Бронислав Михайлов.

Летом 2018 года службой был согласован эскизный проект реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Бани Курбатова и Русанова». Им не предусматривалось повторное применение сохранившегося кирпича, так как он имеет высокую степень биозараженности микроорганизмами: бактериями и микромицетами, где встречаются и условно-патогенные виды.

По заключению лаборатории микробиологии ИГУ, в строительных материалах Курбатовских бань обнаружены деструктивные изменения. Биоцидная обработка (выявленный активный биоцид против микрофлоры объекта) не позволит полностью ликвидировать биозараженность из-за глубокого проникновения микроорганизмов в структуру строительных материалов.

Объект подлежит сносу и ликвидации, сказано в заключении. В акте историко-культурной экспертизы, прошедшем процедуру общественного обсуждения, также содержатся сведения о запланированном демонтаже руинированного фрагмента здания.

Демонтаж Курбатовских бань провёл один из собственников. В 2011 году ООО «Байкальский противораковый центр», получив разрешение службы по сохранению объектов культурного наследия Иркутской области, разобрал 92% зданий. Оставшиеся 8% в прошлом году разобрал нынешний собственник – АО «АРПИ». Следующий этап – начало работ по реставрации и приспособлению памятника.

Между тем, общественная организация «Наследие» инициировала судебный процесс по Курбатовским баням, снесённым год назад в рамках реконструкции объекта. Напомним, «Курбатовские бани» занимали три здания по адресу улица Гаврилова, 2. Общая площадь самих зданий составляла свыше 3,5 тысяч кв. метров, земельного участка, где они расположены – 4,35 тыс кв. метров. Два здания являлись двухэтажными, одно – трехэтажным. Бани были построены в конце 19 века. Предполагалось, что во время реставрации инвестор полностью воссоздаст прежний вид бань, адаптировав их под свои нужды, но с учётом исторического образа здания.