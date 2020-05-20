ВСЖД до конца 2020 года достроит жилые дома в Тулуне и Нижнеудинске

Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - ВСЖД завершит строительство жилых домов в районах Иркутской области, пострадавших от паводка, до конца 2020 года. Сейчас компания строит четыре дома на 25 квартир, три из них – в Тулуне, один – в Нижнеудинске.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, общий объем инвестиций составляет около 310 миллионов рублей. Объекты будут сданы в эксплуатацию до конца года.

Все четыре дома выполняются по единому проекту пятиэтажного здания с одним подъездом и отвечают всем современным требованиям качества. Для возведения выбраны безопасные территории с учетом возможных последствий действия стихии.

– По одному дому в Тулуне и Нижнеудинске – это технологическое жилье, предназначенное для железнодорожников. Два дома на 50 квартир в Тулуне строится как подарок городу от РЖД. Муниципальное образование самостоятельно будет принимать решение в зависимости от существующей очереди и потребности, кого заселять в этот дом, – отметил начальник ВСЖД Василий Фролов во время рабочей поездки в Тулун.

Кроме того, на условиях софинансирования ОАО «РЖД» участвует в возведении в Тулуне школы на 1275 мест. Средства компании составят более 750 млн рублей.

До середины июня 2020 года запланировано прохождение проекта государственной экспертизы. При получении положительного заключения возведение объекта начнется осенью текущего года, а с 1 сентября 2021 года школа начнет работать.