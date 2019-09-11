Второй архитектурный хакатон в Иркутске посвятят развитию дворов студобщежитий

Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске пройдёт второй Всероссийский архитектурный хакатон «Архипазл». Форум разработчиков, направленный на развитие окружающей среды студенческого кампуса ИРНИТУ, состоится с 3 по 7 октября 2019 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Хакатон предоставляет возможность будущим специалистам в области архитектуры, дизайна, урбанистки и строительства создать на территории студенческого кампуса благоприятную среду для проведения досуга и возможности отдыха студентам путем строительства объемных визуальных архитектурных форм (арт-объектов) как идентичных элементов развития территории кампуса ИРНИТУ, говорят в администрации Иркутска.

Участникам предстоит процесс проектирования, возведения и презентации итоговых арт-объектов. Ход работы будет курироваться экспертами, которые помогут участникам воплотить задуманные идеи и образы. В этом году перед участниками стоит задача поработать над развитием и благоустройством дворовых территорий студенческих общежитий, а также обратить особое внимание на повышение вовлечения горожан в современное искусство и традиционную культуру.

КООРДИНАТЫ:

Для участия в хакатоне необходимо подать заявку через систему АИС «Молодежь России», выполнить конкурсное задание до 21 сентября и пройти отбор.

Иногородним участникам будет предоставлено проживание. Также в рамках мероприятия пройдет заочный конкурс эскизных проектов в области благоустройства общественных пространств.

Подробную информацию можно найти в группе в ВК и на сайте k-m-a.ru .

и . Регистрация в системе АИС «Молодёжь России» – myrosmol.ru .