Заемщикам Приангарья собираются предложить ипотеку с процентной ставкой от 5,75%

Иркутская область, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области разрабатывается механизм, который обеспечит льготную ипотечную ставку для заемщиков. Соглашение о сотрудничестве с этой целью заключили правительство Иркутской области и АО «ДОМ.РФ» (ранее – «Агентство ипотечного жилищного кредитования»).

Как сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на главу Минстроя Приангарья Светлану Свиркину, совместная программа предусматривает предоставление субъектам Байкальского региона ипотечных жилищных кредитов с процентной ставкой от 5,75%. В ней будут предусмотрены категории граждан, имеющие право на получение ипотечного жилищного кредита с пониженной процентной ставкой, а именно: граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий (в том числе молодые семьи, молодые специалисты), многодетные семьи.

Предоставление ипотечных жилищных кредитов со сниженной процентной ставкой планируется начать в четвертом квартале 2018 года, после внесения изменений в областной бюджет на очередной сессии Законодательного собрания Иркутской области.

СПРАВКА:

АО «ДОМ.РФ» (до марта 2018 – «Агентство ипотечного жилищного кредитования») создано по решению Правительства Российской Федерации в 1997 году. Его главная задача – организация комплексной поддержки жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. 100% акций АИЖК принадлежит правительству РФ в лице Росимущества.