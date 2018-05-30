|Недвижимость
|31.05.2018
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Заемщикам Приангарья собираются предложить ипотеку с процентной ставкой от 5,75%
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Иркутская область, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области разрабатывается механизм, который обеспечит льготную ипотечную ставку для заемщиков. Соглашение о сотрудничестве с этой целью заключили правительство Иркутской области и АО «ДОМ.РФ» (ранее – «Агентство ипотечного жилищного кредитования»).
Как сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на главу Минстроя Приангарья Светлану Свиркину, совместная программа предусматривает предоставление субъектам Байкальского региона ипотечных жилищных кредитов с процентной ставкой от 5,75%. В ней будут предусмотрены категории граждан, имеющие право на получение ипотечного жилищного кредита с пониженной процентной ставкой, а именно: граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий (в том числе молодые семьи, молодые специалисты), многодетные семьи.
Предоставление ипотечных жилищных кредитов со сниженной процентной ставкой планируется начать в четвертом квартале 2018 года, после внесения изменений в областной бюджет на очередной сессии Законодательного собрания Иркутской области.
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