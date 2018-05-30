ТЕМЫ
Архив
< Май 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Недвижимость
31.05.2018

Заемщикам Приангарья собираются предложить ипотеку с процентной ставкой от 5,75%

Иркутская область, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области разрабатывается механизм, который обеспечит льготную ипотечную ставку для заемщиков. Соглашение о сотрудничестве с этой целью заключили правительство Иркутской области и АО «ДОМ.РФ» (ранее – «Агентство ипотечного жилищного кредитования»).

Как сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на главу Минстроя Приангарья Светлану Свиркину, совместная программа предусматривает предоставление субъектам Байкальского региона ипотечных жилищных кредитов с процентной ставкой от 5,75%. В ней будут предусмотрены категории граждан, имеющие право на получение ипотечного жилищного кредита с пониженной процентной ставкой, а именно: граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий (в том числе молодые семьи, молодые специалисты), многодетные семьи.

Предоставление ипотечных жилищных кредитов со сниженной процентной ставкой планируется начать в четвертом квартале 2018 года, после внесения изменений в областной бюджет на очередной сессии Законодательного собрания Иркутской области.

СПРАВКА:

  • АО «ДОМ.РФ» (до марта 2018 – «Агентство ипотечного жилищного кредитования») создано по решению Правительства Российской Федерации в 1997 году. Его главная задача – организация комплексной поддержки жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. 100% акций АИЖК принадлежит правительству РФ в лице Росимущества.

ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram

Новости строительного рынка и рынка недвижимости в Иркутской области

Иркутская недвижимость. Каталог

Загрузка...

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске