Завершено проектирование Дома спорта в поселке Усть-Ордынский

Эхирит-Булагатский район, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Проектирование Дома спорта в поселке Усть-Ордынский завершено, в этом году на объекте будут начаты строительные работы. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, пишет пресс-служба губернатора. Площадь застройки Дома спорта составляет 5,6 тысячи квадратных метров, общая площадь здания – 11 тысяч квадратов. В нем будет расположено десять залов для различных видов спорта, среди них большой игровой зал, залы для борьбы, единоборств, настольного тенниса и галерея для национального бурятского вида спорта стрельбы из лука, а также в здании будут буфет, гардеробная, конференц-зал и медико-восстановительный центр. Рядом построят стадион с беговыми дорожками и футбольным полем. Внутренняя трибуна Дома спорта будет рассчитана на 250 мест, наружная – на 1,5 тысячи, это позволит проводить там как спортивные, так и культурно-массовые мероприятия. Исходный проект объекта был доработан с учетом современных строительных норм и потребностей. Подрядчик предоставил варианты объемно-планировочных решений с технико-экономическим обоснованием, предусмотрел необходимые инженерные коммуникации, устранение выявленных дефектов. Дом спорта в поселке Усть-Ордынский – это долгострой. Его начали возводить в 2002 году, в 2005-м работы приостановили из-за недостатка средств, в 2006 году объект был включен в Указ Президента Российской Федерации «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа». Решение достроить объект было принято в 2018 году. Специализированная организация провела обследование. Здание было признано работоспособным и подлежащим восстановлению. На данный момент его строительная готовность составляет 17%. – На объекте выполнены проектные и изыскательские работы, поэтому мы четко представляем его состояние и работы, которые необходимо там провести. В ближайшее время муниципальное образование проведет конкурсные процедуры для определения компании подрядчика, который должен будет начать строительные работы в этом году, – рассказала Светлана Свиркина. В областном бюджете на 2020 год и в плановом периоде 2021 и 2022 годов в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на завершение строительства предусмотрено 892,3 млн рублей. Идет работа по привлечению средств федерального бюджета. В феврале правительство Иркутской области направит в министерство спорта Российской Федерации бюджетную заявку на завершение строительства Дома спорта на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета. Завершить строительство Дома спорта и сдать его в эксплуатацию планируется в 2022 году. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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