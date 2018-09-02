Здание иркутского отеля «Мариотт Кортъярд» выкупила московская компания

Иркутск, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Московская компания «Палитра» купила здание, в котором располагается отель «Мариотт Кортъярд» в Иркутске. Цена вопроса превысила 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Здание гостиницы было выставлено на продажу, поскольку его владелец – ООО «Отель Сервис» – находится в стадии банкротства. Объект включает в себя 10 этажей вместе с подвалом, общая площадь – 11,2 тысяч кв. м. В отеле располагается 208 номеров, ресторан «Место встречи», бар «Кедр», многофункциональные помещениях для проведения мероприятий. Вместе со зданием в лот включили земельный участок в 5,8 тысяч кв. м. Недвижимость находится в залоге у АО «БМ-Банк».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Палитра» осуществляет операции с недвижимостью. Учредителем компании в налоговых документах указан Андрей Романов.

Напомним, объект выставили на продажу в мае 2018 года. Изначальная цена составляла 1,3 млрд рублей. Стоит отметить, что отель является действующим, с арендатором ООО «Гостиничная компания – Сибирь» заключен договор аренды на пять лет.