Здание школы в селе Уян Куйтунского района будет эксплуатироваться дальше

Куйтунский район, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Проектная организация ООО «Иркут-Инвест» завершила предварительную экспертизу здания Уянской средней школы Куйтунского района, в которой в сентябре произошло обрушение неэксплуатируемого перехода между корпусами.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, по предварительному заключению здание школы подлежит дальнейшей эксплуатации. Учебный процесс можно будет возобновлять после демонтажа обвалившегося перехода и проведения соответствующих ремонтных работ. Об этом сообщил заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов.

Сейчас выполнено визуально-инструментальное обследование объекта. Основное здание школы не имеет существенных деформаций и повреждений, оказывающих влияние на безопасность её эксплуатации. В учреждении необходимо демонтировать переход, отремонтировать кровлю, заменить окна и двери, утеплить наружные стены и провести благоустройство территории.

– Сроки проведения восстановительных мероприятий и возобновления занятий в помещении Уянской школы зависят от оперативности властей Куйтунского района. Им предстоит выбрать организацию, которая займётся изготовлением проектно-сметной документации, оценить стоимость демонтажа и ремонтных работ, объявить аукцион по выбору подрядной организации. Пока будет идти подготовка к ремонту, здание будет отапливаться. Со своей стороны мы готовы оказывать содействие. Финансирование ремонтных работ возможно в рамках реализации государственной областной программы «Развитие образования на 2014-2020 года», – отметил Максим Парфенов.

Сейчас уроки проходят в помещении детского сада «Огонёк», местной амбулатории, социально-культурном центре.