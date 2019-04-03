Житель Вихоревки 10 лет жил в аварийном доме

Вихоревка, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Вихоревки в марте 2019 года добился от горадминистрации переселения из многоквартирного дома, который еще в 2009 году признали непригодным для постоянного проживания, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Как было установлено ведомственной проверкой, администрация Вихоревки не представила в министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области сведения о признании аварийным указанного многоквартирного жилого дома на 1 января 2012 года. В связи с этим здание не включили в реестр аварийного жилья для переселения в рамках подпрограммы по переселению.

– По итогам этой проверки в адрес главы администрации Вихоревского городского поселения было внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. После этого в городе провели инвентаризацию муниципального имущества – жилых помещений в многоквартирных домах, – пояснили в прокуратуре.

В марте 2019 года заявителю и его отцу предоставлено жилое помещение по договору социального найма, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям.