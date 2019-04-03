ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Сегодня
Недвижимость
04.04.2019

Житель Вихоревки 10 лет жил в аварийном доме

Вихоревка, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Вихоревки в марте 2019 года добился от горадминистрации переселения из многоквартирного дома, который еще в 2009 году признали непригодным для постоянного проживания, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Как было установлено ведомственной проверкой, администрация Вихоревки не представила в министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области сведения о признании аварийным указанного многоквартирного жилого дома на 1 января 2012 года. В связи с этим здание не включили в реестр аварийного жилья для переселения в рамках подпрограммы по переселению.

– По итогам этой проверки в адрес главы администрации Вихоревского городского поселения было внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. После этого в городе провели инвентаризацию муниципального имущества – жилых помещений в многоквартирных домах, – пояснили в прокуратуре.

В марте 2019 года заявителю и его отцу предоставлено жилое помещение по договору социального найма, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям.

ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram

Новости строительного рынка и рынка недвижимости в Иркутской области

Иркутская недвижимость. Каталог

Загрузка...

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске