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17.08.2018

Жители Балаганского района просят построить у них центральную районную больницу

Балаганский район, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос строительства центральной районной больницы в Балаганском районе рассмотрели на встрече с жителями в рамках рабочей поездки в территорию депутат ГД РФ Андрей Чернышев, советник генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол и депутаты регионального парламента.

Было отмечено, что несколько лет назад для строительства больницы, здание которой не соответствует санитарным и техническим нормам, выделен земельный участок, разработана проектно-сметная документация, но из-за отсутствия финансирования работы так и не начались. По словам Андрея Чернышева, сейчас решается вопрос выделения средств в рамках федеральной программы.

Сергей Сокол отметил, что наряду со строительством учреждения необходимо решить вопрос оснащения больницы высокотехнологичным оборудованием.

– Проблема здравоохранения традиционно из года в год одна из самых острых, особенно в территориях, которые находятся далеко от областного центра. Чтобы своевременно получать качественные медицинские услуги, касающиеся и диагностики, и лечения, необходимо оборудовать районные больницы современной техникой, – отметил Сергей Сокол.

По его словам, Ростех давно сотрудничает с Иркутской областью. Например, в прошлом году Холдинг «Швабе», входящий в состав госкорпорации, оснастил медицинскими аппаратами новое родильное отделение Боханской ЦРБ. Эта техника позволяет врачам проводить весь цикл мероприятий, необходимых для лечения, реанимации и выхаживания новорожденных, появившихся на свет раньше срока. Холдинг также организовал несколько поставок в другие медучреждения и перинатальные центры Иркутской области. Компания в других регионах страны уже реализует ряд проектов, касающихся развития материально-технической базы детских поликлиник и отделений, оснащения лечебных учреждений современной аппаратурой.

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