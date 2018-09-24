Жительница Казачинско-Ленского района оплатила трехлетний долг за ЖКХ, чтобы перерегистрировать жилье

Казачинско-Ленский район, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Чтобы переоформить долю в квартире, жительнице Казачинско-Ленского района пришлось оплатить трехлетнюю задолженность за коммунальные услуги.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, женщина на протяжении трех лет игнорировала выставленные управляющей компанией и ресурсоснабжающими организациями счета за предоставленные коммунальные услуги. Сумма задолженность составила 109 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства в качестве одной из мер принудительного исполнения было вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества должницы – половины доли в благоустроенной однокомнатной квартире.

При обращении в местный отдел управления Росреестра по Иркутской области для переоформления документов на недвижимость женщина получила отказ. Она сразу же явилась на прием к судебному приставу, где ей объяснили, что запрет не будет снят до того момента, пока задолженность не будет оплачена полностью. Неплательщица нашла деньги и оплатила долг. Только после этого ограничение на проведение регистрационных действий в отношении недвижимости было отменено, что позволило женщине провести все необходимые операции по переоформлению документов.