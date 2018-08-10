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Недвижимость
09.08.2018

Жительницу Тулуна обязали оформить доли в купленном жилье на несовершеннолетних детей

Тулун, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Жительницу Тулуна суд обязал оформить доли в купленном на средства маткапитала жилье на ее несовершеннолетних детей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, при проверке документов специалисты Пенсионного фонда установили, что, купив дом на средства материнского капитала, женщина при оформлении недвижимости не выделила доли дочери и сыну. В интересах малолетних детей в суд с исковым заявлением обратился прокурор Тулуна.

Тулунский городской суд вынес решение обязать мать оформить жилое помещение в общую долевую собственность с несовершеннолетними детьми. Исполнительный лист поступил к судебным приставам. Они разъяснили женщине, что ей следует обратиться в МФЦ за составлением договора дарения, на основании которого регистрируется право собственности, а также, что в случае неисполнения решения суда она будет привлечена к административной ответственности. Хозяйка жилья исполнила решение суда в 10-дневный срок.

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