Жителям Приангарья 14 января расскажут о тонкостях внесения в ЕГРН возражений на зарегистрированное право на недвижимость

Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Управление Росреестра по Иркутской области проведет 14 января горячую линию, в ходе которой специалисты ответят на вопросы по порядку предоставления документов для внесения в ЕГРН записи о наличии возражений в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в этот день на вопросы жителей Иркутской области ответят заместитель начальника отдела регистрации недвижимости №1 Алексей Климов: 8 (3952) 450-360 и главный специалист – эксперт-государственный регистратор отдела регистрации недвижимости №1 Екатерина Соколова: 8 (3952) 450-261.

Телефоны горячей линии будут работать 14 января с 8:00 до 17:00.