Жителям Приангарья из зоны затопления упростят получение права собственности на жилье

Иркутская область, Тулунский район, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области собираются ввести упрощенную схему по узакониванию права собственности на недвижимость для пострадавших от наводнения, которые сейчас не могут из-за этого получить документы на новое жилье. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Напомним, накануне в Иркутскую область снова прилетел президент РФ Владимир Путин. Он провел совещание по вопросам жилищного обеспечения жертв наводнения.

Как пояснил мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант, они с вице-премьером РФ Виталием Мутко и прокуратурой «нашли механизм, как помочь людям, чтобы по упрощенной схеме они узаконили свое право собственности».

– Мы договорились и сейчас, Владимир Владимирович, до вашего прихода еще раз я мэрам сказал: чтобы людей не гонять за справками, не искать архивных документов, так называемые похозяйственные книги каждый глава муниципалитета заводит, всех горожан туда заносит, заносит объем жилья и выдает им справку как выписку из этой книги. И дальше на основании этого принимается решение. Поэтому мы сейчас это максимально упростим, и все мэры это должны [сделать], – сообщил Виталий Мутко.