Абоненты Tele2 стали чаще пользоваться программой лояльности «Больше» к новогодним праздникам

Москва, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - За последние три месяца 2018 года пользователи программы лояльности Tele2 «Больше» чаще всего покупали украшения, заказывали товары на AliExpress, читали книги и ходили в кино на выгодных условиях. Об этом сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.

Компания зафиксировала резкий рост активаций в программе «Больше» с октября 2018 года, что можно объяснить подготовкой к новогодним праздникам и выгодными предложениями в рамках распродаж «Чёрной пятницы». Именно на последние три месяца пришлось примерно 45% от общего количества пользователей, которые присоединились к программе с начала 2018 года.

Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Tele2 составила рейтинг самых популярных категорий за октябрь-декабрь 2018 года. Чаще всего абоненты Tele2 использовали программу лояльности «Больше» в категории ювелирных украшений – на неё пришлось около трети активаций за отчётный период. Участники акций могли получить украшения в подарок или клубную карту от популярной ювелирной сети.

На втором месте оказалось предложение для любителей онлайн-шопинга в партнерстве с крупнейшим интернет-ретейлером AliExpress. Его выбирали более 25% пользователей программы лояльности «Больше» за последние три месяца 2018 года. Участники акции могли получить кешбэк за покупку товаров на популярной онлайн-площадке. Рост активаций в категории также объясняется повышенным кешбэком в октябре и ноябре.

Третье место списка самых востребованных акций занимает предложение для книгочеев, которое выбирали 14% пользователей программы лояльности в октябре-ноябре 2018 года. Совместная акция с «ЛитРес» дает участникам до 16% кешбэка за покупку аудио- и электронных книг.

На четвёртой позиции рейтинга оказался «Год кино по смешным ценам» – это предложение заинтересовало 13% новых пользователей программы. Оно позволило клиентам покупать билеты со скидкой 20% в сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула кино» в Москве и Московской области.

Программа лояльности «Больше» пришлась по душе и любителям компьютерных игр. Tele2 подготовила два предложения для новичков и опытных игроков. Фанаты World of Warships могли начать игру на выгодных условиях и получить в подарок крейсер «Диана». На эту категорию приходится 9% всех активаций за последние три месяца 2018 года. Еще одно предложение, которое не вошло в пятерку лидеров, но пользуется большой популярностью у клиентов Tele2, – возможность посетить каток на ВДНХ со скидкой 20%.