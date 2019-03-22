Администрация Иркутска и «Ростелеком» подписали соглашение по реализации проекта «Умный город»

Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников и директор иркутского филиала «Ростелекома» Юрий Тиман подписали соглашение по реализации проекта «Умный город».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в рамках договора в столице Приангарья планируется внедрение инновационных сервисов в обеспечении деятельности и управлении инженерной инфраструктурой, роста эффективности ЖКХ, модернизации социальных объектов. Также будут разработаны и реализованы мероприятия по благоустройству для повышения безопасности и качества повседневной жизни горожан.

Городская администрация и «Ростелеком» создадут рабочую группу, с привлечением научного и экспертного сообщества для определения этапов реализации проекта «Умный город» в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Иркутска.

– Подписание этого документа – большое событие, – подчеркнул Юрий Тиман. – С его реализацией мы объединяем усилия Иркутска и нашей компании для внедрения решений цифровой экономики в работу органов власти, учреждений и организаций, в жизнь горожан. У нас уже есть проекты в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ, которые успешно работают в областном центре региона. Есть еще перспективные направления использования энергоэффективных, экономичных сервисов при формировании городской среды.

– Сегодня много говорится о том, какая роль отводится цифровым технологиям в государственном и муниципальном управлении, – отметил Дмитрий Бердников. – Ситуация такова, что те алгоритмы городского хозяйства, которые работали годами, морально устарели, а где-то начали давать сбои. И если раньше о внедрении «умных» технологий в городские процессы говорили абстрактно, то сегодня у нас есть уже готовые решения, которыми можно пользоваться. От теории мы перешли к практике. Подписание соглашения – еще один важный шаг к тому, чтобы Иркутск становился более удобным для жизни, комфортным и безопасным.