Администрация Иркутска – об итогах Петербургского международного экономического форума

Иркутск, Санкт-Петербург, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников и представители аппарата горадминистрации, поучаствовавшие в Петербургском международном экономическом форуме, подвели его итоги. Напомним, форум состоялся в Санкт-Петербурге в начале июня. – Подобные значимые мероприятия дают колоссальный опыт. Это замечательная возможность познакомиться с российскими и мировыми наработками по различным направлениям, поделиться своими знаниями и умениями, – отметил Дмитрий Бердников. – В этом году большое внимание на форуме уделялось социальной повестке, развитию инноваций, цифровизации городского хозяйства. Хочу отметить, что по этим направлениям Иркутск зарекомендовал себя на достойном уровне. Градоначальник пояснил, что внедрение цифровых технологий – это возможность сделать повседневную жизнь более комфортной, сэкономить время, усилия, ресурсы. Мэр убежден, что консолидация всей ключевой информации о городских процессах должна происходить на уровне администрации – управленческого центра. – Работа форума еще раз четко продемонстрировала, что с каждым годом взаимоотношения всех уровней власти и бизнеса становятся все эффективнее, – заявил Дмитрий Бердников. – Те процессы, что действуют в столице Приангарья, коррелируют с национальными проектами. Мы видим вектор развития, который задает федеральный центр, активно встраиваемся в эти механизмы. Убежден, Иркутск как областной центр будет задавать хороший темп, высокую планку по качеству и по объему выполненных работ. Его поддерживает председатель комитета по градостроительной политике Александр Ким, который считает, что работа на ПМЭФ еще раз показала, что Иркутск сегодня находится в тренде по всем ключевым направлениям развития городов. – На площадках обсуждались различные темы, в том числе формирование комфортной городской среды, развитие строительной отрасли, а также цифровизация и внедрение «умных» технологий. Все это успешно реализуется в нашем городе. Не случайно Иркутск вошел в число пилотных городов проекта «Умный город». Все наработки, которые мы создаем, являются одними из первых. Сегодня мы имеем портал #ЯИркутянин. Любой зарегистрированный пользователь может предлагать свои идеи по улучшению города. На форуме заострили внимание на том, что самое главное в процессах благоустройства городов – это мнение людей. Действительно, жители должны выбирать, какое благоустройство они хотят. В нашем городе мы работаем именно в таком направлении: ставим на первое место мнение иркутян, – пояснил он. Александр Ким напомнил, что вскоре в областном центре будет налажена работа платформы «Геопортал». Это система, в которой собрана практически вся информация об Иркутске, начиная от благоустройства улиц, заканчивая информацией о городских мероприятиях, – всего 16 сфер. На сегодняшний день обновлены данные по земельным участкам, по градостроительной документации. Председатель комитета по градостроительной политике отметил, что такие пилотные проекты, как «Геопортал», есть далеко не у всех городов. – Также мы следим, чтобы в Иркутске развивалась централизация округов. Это происходит, в том числе, в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», – добавил заммэра. – Работа ведется над тем, чтобы житель каждого административного округа имел возможность отдыхать в своем районе, не выезжая в центр города. Для этого мы благоустраиваем парки, скверы, создаем общественные пространства. Такие, например, как площадь на бульваре Постышева в Октябрьском районе, сквер «Россия» в Ленинском, центральная площадь Академгородка – в Свердловском или сквер на Чудотворской в Правобережном округе Иркутска. Зонирование города у нас предусмотрено в генеральном плане. Округ – это мини-город в большом городе, где должна быть своя инфраструктура. Человеку должно быть комфортно там, где он живет. Работа на Петербургском международном экономическом форуме показала, что мы движемся в правильном направлении. Что касается реформы в строительной отрасли, отметил Александр Ким, то в 2019 году ожидается активный переход строительной отрасли на новый механизм финансирования с использованием банковского кредитования и счетов эскроу. – В результате должна решиться проблема с обманутыми дольщиками за счет появления новых механизмов и инструментов. Время покажет, как новые тенденции проявят себя в нашем городе и в регионе в целом, – сказал он. Начальник управления информатизации аппарата администрации Иркутска Алексей Якунин на форуме принял участие в нескольких сессиях по теме «Технологии, приближающие будущее». Основными вопросами этого направления было обсуждение цифровизации экономики, развитие киберугроз и искусственного интеллекта. Такие мероприятия, считает Алексей Якунин, дают полезный опыт, позволяют понять актуальные темы и перспективные направления развития. По большинству направлений город Иркутск находится в тренде, а иногда и в чем-то лидирует. – Заместитель председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Вячеслав Шуленин рассказал, что благодаря цифровизации изменилось государственное управление в Москве. Один из проектов, на котором он остановился, – это «Активный гражданин». Проект позволяет направлять средства на благоустройство с учетом потребностей граждан. Хочу отметить, что у нас есть аналог этой системы. Он успешно внедрен и пользуется популярностью у жителей Иркутска уже второй год, – сказал он. Алексей Якунин добавил, что оцифрованные технологические, управленческие или логистические решения позволяют улучшать алгоритмы работы за счет анализа большего объема данных. В администрации Иркутска ведется работа в этом направлении – речь о платформе «Геопортал». Заммэра-председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Екатерина Козулина также поучаствовала в обсуждениях на разных площадках форума. – Особое внимание уделялось темам, которые не всегда положительно воспринимаются в обществе. В частности, такие как рекламные конструкции и нестационарные торговые объекты. Безусловно, первопроходцем в этом направлении стала Москва. Но сегодня это работа ведется уже практически во всех субъектах, – рассказала она. – Проблеме НТО – более 20 лет. Сейчас при борьбе с рекламой и НТО мы часто встречаем недовольство со стороны представителей малого бизнеса. Но все-таки горожане не хотят видеть на улицах города металлические палатки, расположенные в центре тротуаров. Очевидно, что количество, внешний вид, а иногда и специализация НТО – себя изжили. Во время форума, рассказала Екатерина Козулина, представители администрации Иркутска пообщались с коллегами из Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска. Трудности у всех одни и те же, как и законодательная база, и механизмы их решения. На взгляд заммэра, в столице Приангарья выбрали правильное направление в работе с НТО. – То же самое касается рекламных конструкций и информационного оформления. Все хотят видеть красивые здания с привлекательными стильными вывесками. Основной тренд сегодня – это отсутствие большого формата рекламных конструкций в центральной части города, отказ от их размещения на многоквартирных домах и размещение вывесок в едином стиле. Обменявшись опытом с коллегами, мы обсудили принятие и исполнение правил по благоустройству в городах. Отдельное внимание уделили обсуждению информационного оформления и размещения рекламы в исторических частях городов, а также на объектах культурного наследия, – пояснила она. Екатерина Козулина тоже поучаствовала в работе площадки, где обсуждались тенденции и трудности в цифровизации. – Мы показали собственные наработки и ознакомились с опытом других городов. Опыт Иркутска неоднократно оценивался как эффективный. Уровень и темп, с которым осуществляется данный проект, достаточно высокий. Основными задачами по-прежнему остаются полнота, открытость и доступность информации как для администрации, так и для граждан. При этом у нас и коллег остаются некоторые трудности. Это электронное взаимодействие с федеральными структурами, – подытожила заммэра. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: администрация иркутска

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