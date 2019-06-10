ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Экономика / Бизнес
11.06.2019

Администрация Иркутска – об итогах Петербургского международного экономического форума

Иркутск, Санкт-Петербург, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников и представители аппарата горадминистрации, поучаствовавшие в Петербургском международном экономическом форуме, подвели его итоги.

Напомним, форум состоялся в Санкт-Петербурге в начале июня.

– Подобные значимые мероприятия дают колоссальный опыт. Это замечательная возможность познакомиться с российскими и мировыми наработками по различным направлениям, поделиться своими знаниями и умениями, – отметил Дмитрий Бердников. – В этом году большое внимание на форуме уделялось социальной повестке, развитию инноваций, цифровизации городского хозяйства. Хочу отметить, что по этим направлениям Иркутск зарекомендовал себя на достойном уровне.

Градоначальник пояснил, что внедрение цифровых технологий – это возможность сделать повседневную жизнь более комфортной, сэкономить время, усилия, ресурсы. Мэр убежден, что консолидация всей ключевой информации о городских процессах должна происходить на уровне администрации – управленческого центра.

– Работа форума еще раз четко продемонстрировала, что с каждым годом взаимоотношения всех уровней власти и бизнеса становятся все эффективнее, – заявил Дмитрий Бердников. – Те процессы, что действуют в столице Приангарья, коррелируют с национальными проектами. Мы видим вектор развития, который задает федеральный центр, активно встраиваемся в эти механизмы. Убежден, Иркутск как областной центр будет задавать хороший темп, высокую планку по качеству и по объему выполненных работ.

Его поддерживает председатель комитета по градостроительной политике Александр Ким, который считает, что работа на ПМЭФ еще раз показала, что Иркутск сегодня находится в тренде по всем ключевым направлениям развития городов.

– На площадках обсуждались различные темы, в том числе формирование комфортной городской среды, развитие строительной отрасли, а также цифровизация и внедрение «умных» технологий. Все это успешно реализуется в нашем городе. Не случайно Иркутск вошел в число пилотных городов проекта «Умный город». Все наработки, которые мы создаем, являются одними из первых. Сегодня мы имеем портал #ЯИркутянин. Любой зарегистрированный пользователь может предлагать свои идеи по улучшению города. На форуме заострили внимание на том, что самое главное в процессах благоустройства городов – это мнение людей. Действительно, жители должны выбирать, какое благоустройство они хотят. В нашем городе мы работаем именно в таком направлении: ставим на первое место мнение иркутян, – пояснил он.

Александр Ким напомнил, что вскоре в областном центре будет налажена работа платформы «Геопортал». Это система, в которой собрана практически вся информация об Иркутске, начиная от благоустройства улиц, заканчивая информацией о городских мероприятиях, – всего 16 сфер. На сегодняшний день обновлены данные по земельным участкам, по градостроительной документации. Председатель комитета по градостроительной политике отметил, что такие пилотные проекты, как «Геопортал», есть далеко не у всех городов.

– Также мы следим, чтобы в Иркутске развивалась централизация округов. Это происходит, в том числе, в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», – добавил заммэра. – Работа ведется над тем, чтобы житель каждого административного округа имел возможность отдыхать в своем районе, не выезжая в центр города. Для этого мы благоустраиваем парки, скверы, создаем общественные пространства. Такие, например, как площадь на бульваре Постышева в Октябрьском районе, сквер «Россия» в Ленинском, центральная площадь Академгородка – в Свердловском или сквер на Чудотворской в Правобережном округе Иркутска. Зонирование города у нас предусмотрено в генеральном плане. Округ – это мини-город в большом городе, где должна быть своя инфраструктура. Человеку должно быть комфортно там, где он живет. Работа на Петербургском международном экономическом форуме показала, что мы движемся в правильном направлении.

Что касается реформы в строительной отрасли, отметил Александр Ким, то в 2019 году ожидается активный переход строительной отрасли на новый механизм финансирования с использованием банковского кредитования и счетов эскроу.

– В результате должна решиться проблема с обманутыми дольщиками за счет появления новых механизмов и инструментов. Время покажет, как новые тенденции проявят себя в нашем городе и в регионе в целом, – сказал он.

Начальник управления информатизации аппарата администрации Иркутска Алексей Якунин на форуме принял участие в нескольких сессиях по теме «Технологии, приближающие будущее». Основными вопросами этого направления было обсуждение цифровизации экономики, развитие киберугроз и искусственного интеллекта. Такие мероприятия, считает Алексей Якунин, дают полезный опыт, позволяют понять актуальные темы и перспективные направления развития. По большинству направлений город Иркутск находится в тренде, а иногда и в чем-то лидирует.

– Заместитель председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Вячеслав Шуленин рассказал, что благодаря цифровизации изменилось государственное управление в Москве. Один из проектов, на котором он остановился, – это «Активный гражданин». Проект позволяет направлять средства на благоустройство с учетом потребностей граждан. Хочу отметить, что у нас есть аналог этой системы. Он успешно внедрен и пользуется популярностью у жителей Иркутска уже второй год, – сказал он.

Алексей Якунин добавил, что оцифрованные технологические, управленческие или логистические решения позволяют улучшать алгоритмы работы за счет анализа большего объема данных. В администрации Иркутска ведется работа в этом направлении – речь о платформе «Геопортал».

Заммэра-председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Екатерина Козулина также поучаствовала в обсуждениях на разных площадках форума.

– Особое внимание уделялось темам, которые не всегда положительно воспринимаются в обществе. В частности, такие как рекламные конструкции и нестационарные торговые объекты. Безусловно, первопроходцем в этом направлении стала Москва. Но сегодня это работа ведется уже практически во всех субъектах, – рассказала она. – Проблеме НТО – более 20 лет. Сейчас при борьбе с рекламой и НТО мы часто встречаем недовольство со стороны представителей малого бизнеса. Но все-таки горожане не хотят видеть на улицах города металлические палатки, расположенные в центре тротуаров. Очевидно, что количество, внешний вид, а иногда и специализация НТО – себя изжили.

Во время форума, рассказала Екатерина Козулина, представители администрации Иркутска пообщались с коллегами из Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска. Трудности у всех одни и те же, как и законодательная база, и механизмы их решения. На взгляд заммэра, в столице Приангарья выбрали правильное направление в работе с НТО.

– То же самое касается рекламных конструкций и информационного оформления. Все хотят видеть красивые здания с привлекательными стильными вывесками. Основной тренд сегодня – это отсутствие большого формата рекламных конструкций в центральной части города, отказ от их размещения на многоквартирных домах и размещение вывесок в едином стиле. Обменявшись опытом с коллегами, мы обсудили принятие и исполнение правил по благоустройству в городах. Отдельное внимание уделили обсуждению информационного оформления и размещения рекламы в исторических частях городов, а также на объектах культурного наследия, – пояснила она.

Екатерина Козулина тоже поучаствовала в работе площадки, где обсуждались тенденции и трудности в цифровизации.

– Мы показали собственные наработки и ознакомились с опытом других городов. Опыт Иркутска неоднократно оценивался как эффективный. Уровень и темп, с которым осуществляется данный проект, достаточно высокий. Основными задачами по-прежнему остаются полнота, открытость и доступность информации как для администрации, так и для граждан. При этом у нас и коллег остаются некоторые трудности. Это электронное взаимодействие с федеральными структурами, – подытожила заммэра.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
Администрация Иркутска – об итогах Петербургского международного экономического форума11.06.2019
2019-06-11-07-18-36
Иркутск, Санкт-Петербург, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников и представители аппарата горадминистрации, поучаствовавшие в Петербургском международном экономическом форуме, подвели его итоги.
«Полюс Вернинское» – флагман в области экологии11.06.2019
Бодайбинский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), – Охрана окружающей среды, минимизация вредного воздействия производства на природу – один из приоритетов в работе современного предприятия. Компании «Полюс Вернинское» поддерживает благоприятную экологическую ситуацию в Бодайбинском районе, являясь лидером в области защиты окружающей среды. Сегодня в рубрике «Верные делу» речь пойдет об экологах, работающих на Вернинском.
В Иркутской области на публичных слушаниях одобрили законопроект об исполнении бюджета 2018 года11.06.2019
-2018-
Иркутская область, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект об исполнении областного бюджета 2018 года представили 10 июня на публичных слушаниях. Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова сообщила, что за отчётный период доходы составили 163,3 млрд рублей, это на 13,6 млрд рублей больше, чем планировалось после октябрьского уточнения. Расходы были зафиксированы в объёме 149, 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора.
ГЭС в Иркутской области готовы к прохождению грозового периода11.06.2019
Иркутская область, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group завершила ежегодную подготовку оборудования и персонала ГЭС Ангарского каскада (Иркутская, Братская и Усть-Илимская) к безаварийному прохождению предстоящего грозового сезона.
Развитие туризма на Байкале – от мастер-плана до реальных проектов11.06.2019
Иркутская область, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк ПАО Сбербанк России продолжает работу, направленную на поддержку туристической отрасли Приангарья. Сформированы рабочие группы, которые занимаются разработкой новых туристических направлений на Байкале.
Герман Греф принял участие в заседании экспертно-стратегического совета фонда «Вклад в будущее»11.06.2019
Москва, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), – В Москве прошло первое заседание экспертно-стратегического совета Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Участники встречи обсудили основные направления разработки и развития персонализированной модели образования для российских школ, а также платформенные решения для реализации данной модели. В заседании принял участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Антон Силуанов назвал причины низкого роста доходов россиян11.06.2019
Москва, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый вице-премьер страны Антон Силуанов объяснил, почему, несмотря на все предпринимаемые правительством меры, доходы россиян растут медленно. По его словам, на это есть две причины, сообщают argumenti.ru.
Бензин в Иркутске снова подорожал10.06.2019
2019-06-10-09-34-57
Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - К началу июня средняя стоимость бензина в Иркутске составила 44,54 рубля за литр, сообщает Росстат. Отмечается, что подорожали все виды топлива.
Алексей Соболь: ТПП Восточной Сибири подключится к работе по «доращиванию» субъектов МСП для участия в закупках10.06.2019
Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Только конструктивное взаимодействие органов власти, институтов развития, бизнеса и общественности позволит «вырастить» в Приангарье субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие квалификационным требованиям крупных заказчиков при участии в закупках, сообщает пресс-служба ТПП Восточной Сибири.
«МегаФон» и Fort Ross Ventures подписали соглашение о стратегическом партнерстве10.06.2019
Санкт-Петербург, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - «МегаФон», ведущий оператор цифровых возможностей в России, и управляющая компания Fort Ross Ventures, входящая в экосистему Сбербанка, подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области инноваций, обмена технологиями и совместного поиска привлекательных объектов для инвестиций.
Витрину прямых закупок Иркутской области будут развивать на площадке SberB2B10.06.2019
Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - 7 июня подписано соглашение о сотрудничестве между ЗАО «Сбербанк-АСТ», входит в экоситему Сбербанка, и правительством Иркутской области о  взаимодействии по вопросам реализации мероприятий, направленных на организацию и проведение закупок товаров, работ, услуг в электронной форме – витрина прямых закупок Иркутской области посредством онлайн-сервиса SberB2B. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Гострудинспекция оштрафовала директора Иркутского керамического завода10.06.2019
Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководителя Иркутского керамического завода оштрафовали на 19 тысяч рублей за ряд нарушений федерального законодательства. Решение вынесла Государственная инспекция труда в Иркутской области.
На Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашений более чем на 3 триллиона рублей10.06.2019
Санкт-Петербург, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Советник президента РФ Антон Кобяков подвел итоги работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). По его словам, было заключено рекордное количество соглашений, включая 650, не составляющих коммерческую тайну, на общую сумму 3,1 трлн рублей, сообщают argumenti.ru.
Власти Приангарья и республики Хакасия подписали соглашение о сотрудничестве09.06.2019
Иркутская область, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»),  - Соглашение о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Иркутской области и правительством республики Хакасия подписали губернатор Приангарья Сергей Левченко и председатель правительства Хакасии Валентин Коновалов.
Газпромбанк и Иркутская область подписали соглашение о сотрудничестве08.06.2019
Иркутская область, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и заместитель председателя правления Газпромбанка Александр Муранов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и компанией.
Иркутская область и «Сбербанк-АСТ» подписали соглашение о сотрудничестве08.06.2019
Иркутская область, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области подписало соглашение о сотрудничестве с ЗАО «Сбербанк-АСТ» по взаимодействию в сфере осуществления закупок малого объема посредством онлайн-сервиса. Подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума-2019.
Глава Рослесхоза: пора вернуть полномочия по лесоуправлению на федеральный уровень08.06.2019
Москва, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель Рослесхоза Иван Валентик 7 июня прокомментировал ряд задержаний глав лесных ведомств субъектов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства лесного хозяйства.
Сбербанк вводит в Приангарье новый вид сервиса для малого бизнеса08.06.2019
Иркутская область, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка вводит новый вид сервиса – «Динамический прайсинг». Услуга предлагается собственникам бизнеса как практический инструмент снижения издержек при увеличении торгового оборота.
Энергия Приангарья. Информационный бюллетень ИА «Телеинформ» от 7 июня 2019 года07.06.2019
tek070619
Состоялось собрание акционеров «Иркутской электросетевой компании»07.06.2019
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 июня состоялось собрание акционеров ОАО «Иркутская электросетевая компания». Явка акционеров составила 96,8%.
Рослесхоз начал свою проверку исполнения лесного законодательства в Иркутской области07.06.2019
2019-06-07-04-29-55
Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты Рослесхоза по обращению прокуратуры о содействии продолжают дополнительную проверку исполнения лесного законодательства в Иркутской области. Она началась 3 июня, сообщает пресс-служба ведомства.
ТПП Восточной Сибири проводит серию бесплатных семинаров для предпринимателей в муниципалитетах Приангарья07.06.2019
Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Торгово-промышленная палата Восточной Сибири совместно с Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в обучении по программе «Бухгалтерский учет и налогообложение».
Сбербанк запустил новую конкурс-игру для молодежной аудитории07.06.2019
Москва, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк совместно с Visa запустил новую конкурс-игру для молодежи «#ЭТОМОЕ звучит круто!».
Сбербанк провел пленарную сессию о трансформации в быстро меняющемся мире07.06.2019
Санкт-Петербург, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошла панельная сессия Сбербанка «Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди». Модератором дискуссии стал президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Для заказника на севере Иркутской области хотят дополнительного лесопатологического обследования07.06.2019
Казачинско-Ленский район, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Общественной палате Иркутской области рассматривался вопрос о чрезвычайной ситуации с состоянием леса на особо охраняемой природной территории, которой является заказник Туколонь в Казачинско-Ленском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Глава Счётной палаты России: у страны нет шансов на экономический прорыв07.06.2019
Интернет, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин уверен, что при современной структуре экономики у России нет шансов на прорыв. Кудрин назвал три основные фактора экономического роста, которые развиваются недостаточно хорошо для серьёзных изменений, сообщают argumenti.ru.
Сергей Левченко участвует в Петербургском международном экономическом форуме06.06.2019
Санкт-Петербург, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Санкт-Петербурге 6 июня открылся 23-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Участие в мероприятии принимает губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
В Ангарске открылся обновленный цех по переработке дикоросов06.06.2019
Ангарск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Обновленный цех по переработке дикорастущей продукции открылся на базе ЗАО «Тайга-продукт» в Ангарске. Средства на приобретение нового оборудования были выделены из бюджета Иркутской области в рамках грантовой поддержки.
Сбербанк предложил корпоративным клиентам электронный чек06.06.2019
Санкт-Петербург, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк реализовал электронный чек – возможность создания электронной заявки на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета клиента. Электронный чек можно оформить в Сбербанк Бизнес Онлайн без посещения офиса банка. Бумажный чек при наличии такой заявки также не требуется, сообщает пресс-служба банка.
Дмитрий Бердников участвует в Петербургском международном экономическом форуме06.06.2019
Санкт-Петербург, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Свою работу 6 июня начал Петербургский международный экономический форум-2019. В нем участвует мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
МегаФон, Ростелеком и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G06.06.2019
Санкт-Петербург, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - МегаФон, Ростелеком и Nokia провели первый международный видеозвонок в российских сетях 5G, накануне Петербургского международного экономического форума 2019 года, соединив северную столицу и Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФон».
Коршуновский ГОК пополняет парк карьерных самосвалов06.06.2019
2019-06-06-03-49-52
Железногорск-Илимский, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - ПАО «Коршуновский ГОК» (входит в Группу «Мечел») сообщает о пополнении парка горной техники.
Байкальский банк присоединился к всероссийской социальной акции Сбербанка в помощь детям06.06.2019
Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк совместно с музеями Иркутска присоединился к всероссийской социальной акции Сбербанка в помощь детям. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Сбербанк запустил первые на рынке цифровые бизнес-карты с телемедициной06.06.2019
Санкт-Петербург, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запустил цифровые бизнес-карты для корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей – Mastercard Digital Business Сбербанка и Visa Digital Business Сбербанка. Продукт был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019). Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Еще один резидент ТОСЭР Усолье-Сибирское запустил производство06.06.2019
2019-06-05-10-45-35
Усолье-Сибирское, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Резидент территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» ООО «Лайм» запустил производство древесных топливных пеллет.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сервис для бизнеса
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске