Аграрии Иркутской области могут получить до 15 миллионов рублей на развитие семейных животноводческих ферм

Иркутская область, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Конкурсный отбор на право получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, стартовал в министерстве сельского хозяйства Иркутской области. Подать документы можно до 25 июня включительно. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. Глава ведомства отметил, что с 2019 года по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко с 10 до 15 миллионов рублей увеличен максимальный размер одного гранта. Возросла и общая сумма финансирования – на поддержку по данному направлению из консолидированного бюджета (областного и федерального) направлено 150 миллионов рублей (в 2018 году – 110 миллионов рублей), в том числе с 77,2 до 118,5 миллионов рублей увеличена доля федеральных средств.



Грант может быть использован на строительство или реконструкцию животноводческих ферм, их комплектацию оборудованием и техникой, а также на приобретение племенных сельскохозяйственных животных.



Выплата субсидий на развитие семейных животноводческих ферм осуществляется в Иркутской области с 2012 года, напоминает пресс-служба регправительства. За период до 2018 года поддержку получили 59 фермерских хозяйств, 40 из которых уже завершили реализацию проекта. В Иркутской области семейные животноводческие фермы развивают такие направления сельскохозяйственного производства, как мясное скотоводство (68 % от общего объема грантов), молочное скотоводство, свиноводство и овцеводство.



КООРДИНАТЫ: Ознакомиться с условиями предоставления грантов и перечнем необходимых документов, и методикой отбора получателей можно на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области.

министерства сельского хозяйства Иркутской области. Подать заявку на участие в отборе можно по адресу: Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 432.

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