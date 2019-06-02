|Экономика / Бизнес
|02.06.2019
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Аграрии Иркутской области могут получить до 15 миллионов рублей на развитие семейных животноводческих ферм
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Иркутская область, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Конкурсный отбор на право получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, стартовал в министерстве сельского хозяйства Иркутской области. Подать документы можно до 25 июня включительно. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.
Глава ведомства отметил, что с 2019 года по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко с 10 до 15 миллионов рублей увеличен максимальный размер одного гранта. Возросла и общая сумма финансирования – на поддержку по данному направлению из консолидированного бюджета (областного и федерального) направлено 150 миллионов рублей (в 2018 году – 110 миллионов рублей), в том числе с 77,2 до 118,5 миллионов рублей увеличена доля федеральных средств.