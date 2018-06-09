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09.06.2018

Аграрии Иркутской области в 2018 году на 27,5 тысячи гектаров увеличили яровой сев

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Аграрии Иркутской области завершили сев зерновых и зернобобовых культур.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщил зампред правительства региона Виктор Кондрашов. По предварительным данным министерства сельского хозяйства региона, в текущем году в Приангарье на 27,5 тысячи га увеличилась площадь под яровые культуры.

Посеяно 440 тысяч га зерновых и зернобобовых культур, что на 11,8 тысячи га выше уровня прошлого года. Кроме того, по сравнению с прошлым годом на восемь тысяч гектаров увеличена площадь посева рапса, она составляет 20,8 тысячи га. На 49 га увеличена площадь под овощи, выращиваемые в открытом грунте.

Виктор Кондрашов отметил, что для успешного проведения посевной кампании министерством сельского хозяйства Иркутской области были созданы все необходимые условия. Сельхозтоваропроизводители области в полном объеме были обеспечены семенами высших репродукций, которых было 18,5 тысячи тонн. Приобретено 11,7 тысячи тонн элитных семян зерновых и зернобобовых культур, для обеспечения посева не менее 13% площадей элитными семенами. Сейчас до сельхозтоваропроизводителей региона доведено 48% средств государственной поддержки.

Активное участие в посевной кампании приняли студенты Иркутского государственного аграрного университета-члены студенческого отряда «Механик».

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